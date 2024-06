Blackview Shark8 Smartphone, 16GB RAM+256GB ROM/1TB-TF, MediaTek Helio G99, 6.78” FHD+/120Hz, 64MP+13MP, 5000mAh/33W, Android 13, 4G Dual SIM Telefono, NFC/Face ID/Fingerprint/OTG/3 Slot/3.5mm Jack

159,99€

1 MediaTek Helio G99/2.2GHz 2 16GB RAM+256GB ROM/1TB-TF 3 Android 13 4 Doke OS 4.0

1 6.78”/2.4K FHD+ Display 2 120Hz Refresh Rate

1 64MP+13MP 2 Algoritmi ArcSoft 7 3 Pro Modalità 4 Super PD 5 Face Fill Light

1 5000mAh&33W/OTG 2 Design Classico

1 Multifunzionale 2 Altoparlante Smart-K Box

1 Blu 2 Nero 3 Oro

🎅🎅【, , 】Blackview Shark8 Smartphone offerta utilizza una tecnologia CNC all’avanguardia e un processo di rivestimento a fascio di elettroni che rendono il vostro stile più distintivo e la vostra personalità più evidente. Ultra-sottile da 8.35mm e ultraleggero da 198.3g, si sente bene in mano come sembra alla vista. Scegliete tra Grigio Chiaro di Luna, Oro Bruciante e Blu Galaxy per uno stile all’avanguardia.

🤶🤶【 ,- 】Per offrire agli utenti un’esperienza premium, Blackview Shark8 telefono è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 da 6nm, classificato tra i migliori chipset 4G. Che si tratti di giochi esigenti in termini di pixel o multitasking intensivo della CPU, Blackview Shark8 cellulari garantisce fluidità e reattività con un consumo energetico ridotto.

🎄🎄【 + ,- & 】Blackview ha sviluppato una nuova funzionalità denominata “espansione della RAM”. La nuova tecnologia espande la RAM di Shark8 cellulare in offerta da 8GB a 16GB con Android 13/Doke newest OS 4.0 sistema offrendo prestazioni superiori in multitasking. Inoltre, la ROM da 256GB, con possibilità di espansione fino a 1TB tramite scheda TF, offre spazio sufficiente per l’installazione di applicazioni e l’archiviazione di file.

🎃🎃【.” +/., 】Blackview Shark8 cellulari in offerta oggi è dotato di tecnologia Incell per colori più vividi e più leggeri. Grande schermo da 6.78″ FHD+/2,4K (1080*2460 risoluzione ),rapporto schermo/corpo del 90.18%, visione completa IPS a 178°, luminosità di 500nit che continua a superare i vostri limiti visivi. La straordinaria frequenza di aggiornamento di 120Hz è sempre liscia come l’olio durante la navigazione o l’interazione con il gioco.

🧨🧨【+/ . 】Per arricchire l’esperienza di scatto degli utenti, l’Shark8 telefonino è dotato di una fotocamera frontale da 13MP(ArcSoft 7.0 Algorithms)e Posteriore da 64MP(tecnologia TetraPixel, messa a fuoco automatica Super-PD e Smart-ISO)per immagini ad alta definizione con chiarezza.360°Panorama,modalità bellezza,modalità ritratto,numerose modalità di scatto rendono la fotocamera più funzionale che mai e permettono di essere più creativi.

🎁🎁【/ & 】La grande batteria da 5000mAh garantisce 1-2 giorni di utilizzo normale. Il dispositivo è dotato di ricarica rapida da 33W, grazie alla quale il 20% del dispositivo può essere ricaricato in soli 15 minuti. Inoltre,OTG Ricarica inversa per soddisfare le esigenze di emergenza.

🎀🎀【】NFC, Altoparlante Smart-K Box, Sblocco con Face ID, Sblocca impronte digitali, GPS&Galileo&Beidou&GLONASS, Registrazione della Chiamata, Trasmissione dello schermo, Android Auto, 4G dual SIM, 3 Slots(2*SIM + 1*Scheda TF), Bluetooth, Hotspot, FM Radio, OTG, Modalità Bambino.

🌷🌷【 & 】Blackview ha un sistema di ispezione completo, ogni unità di prodotto è stata sottoposta a un’ispezione dettagliata prima di lasciare la fabbrica. Per Blackview Shark8 cellulare in offerta ,forniamo una custodia protettiva gratuita/temperato film e un servizio di garanzia di 2 anni per offrirti una tripla protezione. Se hai qualche dubbio sull’uso, scrivi al venditore.