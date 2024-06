Blackview Rugged Smartphone 2024 BV5300Plus, 16GB+128GB/1TB Espandibile Helio G72 Octa-core, 6.1″ HD+, 6580mAh, Telefono Indistruttibile Android 13, Face ID/OTG/GPS/Doppia SIM 4G/IP68/IP69K

159,00€ - 159,98€

Descrizione prodotto

1 8GB RAM + 8GB Virtuale 2 128GB/ 1TB Espandibile 3 Android 13 & Doke OS 4.0

🔥🔥【16(8+8)GB RAM + 128GB ROM /1TB Espandibile + Helio G72 Octa-core】 Dotato del processore MediaTek Helio G72 octa-core,16GB RAM (espansa da 8GB) grazie alla tecnologia all’avanguardia della memoria virtuale, il rugged smartphone 2024 goditi un aumento del 17% nella velocità di risposta delle app e nelle capacità di elaborazione dati, offrendo prestazioni fulminee e senza interruzioni. Ampia ROM da 128GB, espandibile a 1TB con slot per schede TF, archivia tutto ciò che desideri.

💎💎【IP68 &IP69K &STD-MIL-810H】 Costruito con materiali rinforzati e una struttura robusta, il smartphone rugged presenta angoli in gomma per una maggiore assorbenza degli urti e tappi in gomma sigillati su tutte le interfacce, che impediscono l’ingresso di anche le più piccole particelle di polvere e gocce d’acqua. Testato per gli standard IP68, IP69K e STD-MIL-810H, è la scelta definitiva per lavoratori e avventurieri pronti a conquistare qualsiasi ambiente!

🔋🔋【6580mAh + OTG + Tipo C】 Con la sua enorme capacità di batteria da 6580mAh e il sistema intelligente di risparmio energetico, goditi un’autonomia eccezionale. Fino a 23 ore di chiamate, 21 ore di musica e 7 ore di video. Questo telefono robusto utilizza una porta di ricarica di tipo C per la ricarica rapida. Il ricarica il tuo smartwatch, auricolari Bluetooth e altri dispositivi in movimento con il cavo OTG. È il compagno ideale per il lavoro o i viaggi escursionistici!

⭐⭐【6.1″ HD+ IPS 500Nits】 Con il suo display 6.1″ HD+ IPS, il telefono indistruttibile offre colori realistici e immagini nitide con una risoluzione di 720*1560. La luminosità dello schermo di 500nit e la tecnologia di visualizzazione a pieno angolo garantiscono un’esperienza visiva perfetta in qualsiasi momento e ovunque. Supporta inoltre la modalità di sonno e la modalità di lettura, offrendo regolazioni personalizzate per il massimo comfort.

✅✅【Android 13 & Doke OS 4.0】 Vivi un’esperienza di utilizzo del telefono cellulare estremamente personalizzata, privata e conveniente con il smartphone indistruttibile alimentato da Android 13 e Doke OS 4.0! Con nuove funzioni come uno scanner QR sulla schermata di blocco per una scansione rapida dei codici, la personalizzazione della lingua per singole app e un selettore di privacy per le foto di sistema, è un nuovo livello di personalizzazione e comodità.

📷📷【Impermeabile HDR con Fotocamere Algoritmo ArcSoft】 Dotato di algoritmi avanzati per immagini ArcSoft e tecnologia di imaging HDR, il telefono rugged con fotocamera posteriore da 13MP cattura foto nitide e chiare. Con prestazioni impermeabili IP68, puoi immergerti nella fotografia subacquea. Esplora la modalità panorama perfetta, notturna e sportiva ad alta velocità. Supporta anche registrazione video 2K. La fotocamera anteriore ripristina la vera bellezza.

💡💡【Comodo e Affidabile】 Il rugged phone, con supporto per la comunicazione 4G globale a doppia SIM, Smart-K BOX Speaker, la modalità guanto e il riconoscimento facciale, offre anche un sistema di navigazione integrato per semplificare la tua vita. Inoltre, offriamo una garanzia di due anni e un team di assistenza clienti professionale disponibile 24/7. Preparati per un’esperienza senza soluzione di continuità e senza preoccupazioni con i nostri telefoni indistruttibili!