Blackpink The Game, il gruppo k-pop arriva su smartphone

In arrivo un nuovo videogioco ufficiale delle Blackpink, gruppo sudcoreano famoso in tutto il mondo. Il nuovo gioco, dal titolo Blackpink The Game, sarà disponibile nei prossimi mesi su Android e iOS, e vedrà il giocatore impegnato nei panni del producer della band, sin da quando le ragazze vengono scelte per formare il quartetto. Bisognerà quindi prepararle al meglio per il debutto, occuparsi del marketing, curare il loro look e anche comunicare con altri giocatori da tutto il mondo. Blackpink The Game avrà sequenze inedite girate dal gruppo esclusivamente per questo gioco, così come una colonna sonora originale e un singolo del quale, prossimamente, uscirà anche il video. YG Entertainment, la compagnia che gestisce il brand multimiliardario delle Blackpink, ha commentato così l’annuncio: “Avrete modo di scoprire nuovi aspetti delle Blackpink da un punto di vista che non avete mai sperimentato. Ci auguriamo che i fan possano esplorare il mondo di Blackpink The Game con grande gioia”. Non è la prima volta che la girl band si avventura nel mondo dei videogiochi, visto che è stata recentemente testimonial per PUBG Mobile. Non è stato ancora rilasciato un trailer o rivelata una data di uscita precisa per il titolo.