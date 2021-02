Le BLACKPINK lo scorso dicembre hanno annunciato il loro primo concerto in streaming. Come tanti altri artisti, anche la girlband coreana ha dato la possibilità ai fan di assistere ad un loro show comodamente da casa, che in tempi di Covid è l’unica alternativa per godersi uno spettacolo.

“Volevamo darvi qualcosa di molto speciale per i nostri Blinks che ci stavano aspettando così pazientemente. Ci auguriamo che tutti possano godersi comodamente il nostro primo concerto in live streaming The Show a casa e, auspicabilmente, partecipare ad alcuni vantaggi speciali che abbiamo preparato per coloro che si uniscono al nostro canale. Nel complesso, siamo super entusiaste di condividere questo momento divertente con i nostri Blinks e non vediamo l’ora che arrivi lo spettacolo”.

Jiso, Lisa, Jennie e Rose nel loro ‘The Show‘ si sono esibite anche con Sour Candy, ovviamente senza la presenza di Lady Gaga. Ormai Sour Candy la sentiamo ovunque, anche a Il Ballerino Mascherato c’è stata una performance sulle note del pezzo di Chromatica, solo la Germanotta si rifiuta di cantarla (in realtà credo si sia scordata del suo ultimo album).

BLACKPINK The Show: la scaletta dello spettacolo in streaming.

1) “Kill This Love”

2) “Crazy Over You”

3) “How You Like That”

4) “Don’t Know what to Do”

5) “Playing With Fire”

6) “LoveSick Girls”

7) JISOO SOLO STAGE “Habits” (Tove Lo)

8) LISA SOLO STAGE “Say So” (Doja Cat)

9) “Sour Candy”

10) “Love To Hate Me”

11) “You Never Know”

12) JENNIE “SOLO”

13) ROSÉ SOLO STAGE “GONE”

14) “Pretty Savage”

15) “DDU-DU-DDU-DU”

16) “Whistle”

17) “As If It’s Your Last”

18) “Boombayah”

19) “Forever Young”