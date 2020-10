Le BLACKPINK in queste settimane sono impegnatissime per la promozione del loro nuovo album musicale ed in un programma coreano hanno chiesto a Rosé di cantare Waka Waka di Shakira.

La cantante non se l’è fatto ripetere due volte: ha preso il microfono ed ha intonato Waka Waka It’s Time For Africa con estrema precisione.

Omg why does she sound like shakira?? 😳 That’s our main vocalist!!💗 #Rosé pic.twitter.com/is5R8vLnGQ — Paris (@istanBpOT4) October 17, 2020

La stessa Shakira si è accorta del video e si è congratulata pubblicamente con la cantante delle BLACKPINK facendole addirittura un commento estetico sui capelli: “Love your hair!”.

Oh wow! I loved seing you do that! super cute! Thanks Rosé – @ygofficialblink

Ps. Love your hair! 🦄 https://t.co/y2Xb5bEGCz — Shakira (@shakira) October 17, 2020

E dato che siamo in tema di Waka Waka vi ricordo che il singolo di Shakira, inciso per il FIFA World Cup del 2010 (il campionato di calcio mondiale vinto dalla Spagna) ha compiuto questa estate 10 anni.

…sembra ieri.