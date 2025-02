BLACKPINK: Primo Concerto in Italia a Milano il 6 Agosto 2025

Le BLACKPINK, famose icone del K-POP, si esibiranno in Italia il 6 agosto 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano in occasione di un evento esclusivo. Questa notizia segna l’inizio del loro nuovo tour mondiale, che toccherà diverse città tra Nord America e Europa, compresi stadi importanti come Los Angeles, Chicago, New York, Parigi e Barcellona, per concludersi il 15 agosto al Wembley Stadium di Londra, dove diventeranno il primo gruppo K-POP a esibirsi come headliner.

Il tour, intitolato BLACKPINK 2025 World Tour, partirà con due concerti a Seoul il 5 luglio. Questo rappresenta il primo tour da headliner dopo il successo del “Born Pink World Tour” (2022-2023), che ha attratto 1,8 milioni di spettatori e stabilito record di incasso. Le BLACKPINK, create nel 2016 e ora composte da Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé, hanno guadagnato notorietà globale per le loro performance dal vivo e per le loro hit di successo. Attualmente, vantano oltre 95 milioni di iscritti su YouTube.

Dal loro primo album “Blackpink in Your Area” nel 2018, che ha raggiunto posizioni elevate nelle classifiche, le BLACKPINK hanno collezionato 34 premi e 131 nomination. Hanno anche superato i 10 miliardi di stream totali, consolidando il loro status di fenomeno del K-POP. Il loro successo è cresciuto ulteriormente con l’uscita di “THE ALBUM” nel 2020, che ha ricevuto un’accoglienza straordinaria nonostante la pandemia.

Per chi desidera assistere al concerto, i biglietti saranno disponibili attraverso vari canali, tra cui Vivaticket e Ticketmaster.