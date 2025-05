Blackout in Spagna: Interruzione rete fissa e Internet

Un nuovo blackout in Spagna sta causando notevoli disagi, colpendo in particolare le reti di telecomunicazione. Le linee telefoniche fisse, la connessione a internet e il numero d’emergenza 112 sono stati interessati, con segnalazioni a partire dalle 02:00 del mattino. Le regioni più colpite includono Andalusia, Galizia, Paesi Baschi, Aragona, Navarra, Estremadura e Comunità Valenciana. Il 112 è risultato irraggiungibile in diverse aree, costringendo le autorità a fornire numeri alternativi e a comunicare tramite i social per informare i cittadini.

Secondo Telefónica, la principale compagnia di telecomunicazioni spagnola, il guasto deriva da un aggiornamento tecnico pianificato, non da problemi alla rete elettrica, come avvenuto in un maxi blackout il 29 aprile. Attualmente, però, la situazione sembra migliorare, con il ripristino parziale dei servizi in alcune regioni.

Dai dati, il 72% delle problematiche segnalate riguarda la connessione internet fissa, mentre il 10% è identificato come blackout totale. Telefónica sta lavorando al ripristino completo, ma le interruzioni continuano a influenzare negativamente le comunicazioni, causando difficoltà nelle chiamate e nell’accesso a servizi online essenziali.

Il Ministero spagnolo ha fatto sapere di essere attivamente coinvolto nel monitorare la situazione e nel richiedere dettagli sui tempi di risoluzione. Questo episodio evidenzia quanto le infrastrutture digitali siano fondamentali nella vita quotidiana e la necessità di gestire interventi tecnici con sistemi di backup adeguati per evitare disservizi gravi in futuro.

