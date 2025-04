Un massiccio blackout ha colpito la Spagna, causando disagi al traffico ferroviario e lasciando persone bloccate nelle stazioni, come a Madrid-Puerta de Atocha. Sebbene il 99% dell’elettricità sia stato ripristinato, il caos continua e i negozi stanno subendo perdite economiche significative. La situazione rimane critica per i viaggiatori che si trovano in difficoltà.