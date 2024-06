Blackout in aereo, Max Giusti interviene e calma i passeggeri: “Situazione che non ho mai vissuto”

Disavventura in aereo per alcuni passeggeri di un volto partito da Roma e diretto verso Olbia dato che, dopo ore di ritardo, il mezzo non è riuscito a partire a causa di un blackout. Fra i passeggeri anche Max Giusti. Poco prima di partire il conduttore si era lamentato ironicamente su Instagram per il ritardo del suo aereo: “(Ho preso tantissimi aerei per lavoro, più o meno sempre in orario, oggi ho deciso di prendermi un giorno di vacanza, fino a domenica, ma il mio volo ha due ore e mezza di ritardo“), non immaginandosi che da lì a poco sarebbe successo un altro imprevisto.



Per fortuna il blackout dell’aereo è avvenuto prima del decollo e non durante il volo, ma nonostante questo molti passeggeri sono andati nel panico. A calmare la situazione ci ha pensato proprio Max Giusti come testimonia un video registrato dal suo accompagnatore.

“Ci facciamo dire da loro che succede, vediamo che ci dicono” – si sente dire da Max Giusti nel pieno del blackout – “Questo perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Io non lavoro qua, rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male. Prenderanno la migliore soluzione”.

L’aereo ha poi ripreso regolarmente il volo. “Voglio fare i complimenti al comandante del volo” – ha scritto Max Giusti su Instagram una volta atterrato ad Olbia – “Senza la sua tenacia e professionalità insieme a quella del suo equipaggio non saremmo mai partiti. E soprattutto avremmo rischiato scene di panico. A causa del blackout elettrico che si è verificato mentre eravamo nella piazzola di parcheggio”.