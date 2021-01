Disagi caratterizzati da blackout continui, malfunzionamenti dei ripetitori di segnale delle maggiori compagnie di rete mobile, assenza di acqua, famiglie isolate senza poter comunicare, gelo. Questa la drammatica situazione che stanno vivendo in questi giorni i terremotati del centro Italia. Centinaia di famiglie che non riescono a comunicare. “Funziona solo un operatore telefonico perché c’è un ripetitore, sono dovuto arrivare fino a Rieti, comprarmi una scheda per riuscire quantomeno a comunicare con i miei parenti. Siamo isolati dal mondo”, il grido di allarme lanciato all’Adnkronos da Alessandro, residente di Amatrice.

Fonte