Blackout al GF Vip, reazione strane dei concorrenti, bisbigli e urla: “Non stanno registrando”

Ieri notte i concorrenti del GF Vip si sono dati parecchio da fare e tra la nuova lite di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e la reunion di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, c’è anche stato un blackout (qui il video). La spagnola stava parlando con Luca Onestini e Donnamaria, quando ad un tratto la luce è saltata. Oriana si è messa ad urlare, mentre Luca ha bisbigliato: “Fantastico, fantastico, fantastico, vieni..“. Edoardo invece ha subito detto: “Che succede oh, ragazzi? Ma che sta succedendo? Vai limonate! Si tr***a. Oh che fate voglio sentire anche io che dite?“. Daniele Dal Moro arrivando in sala ha gridato: “Tutte le luci spente che bello. Tutto quello che succede adesso non è registrato, raga non stanno registrando!“. Dopo appena un minuto la luce è tornata, ma in realtà la diretta non si è mai interrotta al contrario di quello che credevano i vipponi.

Blackout nella casa del GF Vip, le ipotesi dei telespettatori.

Ma cosa è realmente successo in quei 50 secondi? Perché Luca Onestini ha detto ‘fantastico, vieni qui’? E soprattutto Edoardo a chi diceva ‘limonate’? Su Twitter c’è addirittura chi pensa che Oriana e Luca durante il blackout si siano baciati: “Onestini che dice fantastico fantastico vieni e Oriana no, no e lui vieni vieni. No vabbè scioccata dal bacio al buio”. “Edo parlava a Luca e Oriana e Onestini le ha detto vieni qui, quindi si sono baciati!”. “No sentite bene, lui voleva parlarle di un compleanno. Lei dice ‘te lo dico, è per il compleanno“.

Personalmente non ho sentito la parola ‘compleanno’, ma è anche vero che non penso ci sia stato nessun bacio, visto che non si sono sentiti rumori strani e che dopo meno di un minuto i due erano staccati.

In questa edizione surreale mancava il blackout #gfvip pic.twitter.com/R9j05gkQvH — ᴄᴜᴘ ᴏғ ɢʀᴇᴇɴ ᴛᴇᴀ (@cupofgreentea1) January 27, 2023