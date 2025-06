BlackBerry Simile a una Fenice: Crescita nel Mercato Cyber

By

BlackBerry, il rinomato marchio canadese, ha recentemente aggiornato al rialzo le sue previsioni di fatturato annuale, evidenziando una continua richiesta per i servizi di cybersicurezza a causa dell’aumento della criminalità informatica. Questo annuncio ha portato a un incremento del 6% delle azioni della società negli scambi post-mercato.

Il crescente numero di attacchi informatici ha indotto molte aziende a investire considerevolmente nella protezione dei dati, avvantaggiando aziende come BlackBerry, che forniscono soluzioni di sicurezza. Gli esperti del settore segnala che la cybersicurezza rimane relativamente stabilizzata rispetto ad altre aree di investimento e continuerà a essere prioritaria per le aziende.

Per l’anno fiscale 2026, BlackBerry prevede ora un fatturato compreso tra 508 e 538 milioni di dollari, rispetto alla stima precedente di 504-534 milioni di dollari. L’azienda ha anche rivisto le previsioni per la sua unità di comunicazioni sicure, che offre software di sicurezza per aziende e governi, stimando ricavi tra 234 e 244 milioni di dollari, rispetto ai precedenti 230-240 milioni.

Nel trimestre conclusosi il 31 maggio, BlackBerry ha registrato un fatturato di 121,7 milioni di dollari, in calo rispetto ai 123,4 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi della divisione QNX, invece, hanno mostrato una crescita dell’8,1% su base annuale, arrivando a 57,5 milioni di dollari, mentre quelli della divisione comunicazioni sicure sono scesi del 7,3% a 59,5 milioni di dollari.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: it.marketscreener.com