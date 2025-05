BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB in concerto a Milano per il ventesimo anniversario di “Howl” [Info e Biglietti]

I Black Rebel Motorcycle Club festeggeranno i vent’anni di “Howl”, il loro terzo album, con un concerto unico in Italia il 26 novembre 2025 al Fabrique di Milano. Questo evento rientra in un tour europeo dedicato a uno dei lavori più particolari e affascinanti del rock degli anni Duemila. Pubblicato nel 2005, “Howl” rappresenta un cambiamento radicale, un’esplorazione acustica e spirituale nel folk, blues e gospel, in contrasto con i suoni più abrasivi del loro esordio. Questo album ha rivelato un’interpretazione della loro furia, ma in forme più eleganti e profonde. I brani, da “Shuffle Your Feet” a “Ain’t No Easy Way”, mettono in evidenza una band in grado di esplorare i propri abissi senza perdere intensità.

Il concerto milanese offrirà l’opportunità di ascoltare gran parte di “Howl” e altri brani amati dai fan, provenienti da una discografia ampia e coerente, che mantiene viva l’essenza del rock più autentico. Il quartier generale della band a East Hollywood è un rifugio di energia creativa, con moto nel vialetto, vinili sparsi e strumenti ovunque. Peter Hayes, Leah Shapiro e Robert Levon Been non hanno mai smesso di credere nella sacralità del rock’n’roll; per loro è più di un atteggiamento, è una vocazione, evidente ogni volta che si esibiscono dal vivo.

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti, è possibile visitare Vivaticket e Ticketmaster.