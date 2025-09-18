Black Rabbit: tra ambiguità e drammi familiari a New York

“Black Rabbit” è una miniserie di Zach Baylin e Kate Susman, con Jude Law e Jason Bateman protagonisti. La serie, disponibile su Netflix, mescola generi diversi, offrendo uno sguardo intrigante su bugie, segreti e vulnerabilità, ma risulta un’esperienza non adatta a tutti.

La storia inizia a New York, dove Jake Friedken (Jude Law) si prepara a un importante evento nel suo ristorante, il Black Rabbit, in attesa di guadagnare due stelle Michelin. Tuttavia, durante una serata speciale, il locale viene rapinato, evento che segna un cambiamento significativo nella vita di Jake e dei suoi dipendenti. Oltre alle sfide lavorative, Jake deve affrontare il ritorno di suo fratello Vince (Jason Bateman), un personaggio problematico che complica ulteriormente la situazione.

Vince, che ha trascorso il suo tempo tra guai e debiti, desidera tornare a lavorare con Jake, ma la sua presenza provoca tensioni sia tra i dipendenti che con i creditori. La serie approfondisce la dinamica complessa tra i due fratelli, con Jake rappresentato come ambizioso ma egoista, mentre Vince è un uomo in cerca di riscatto, sebbene con scarse possibilità di successo.

“Black Rabbit” esplora le difficoltà della vita, la ricerca di una seconda opportunità e l’importanza del cambiamento. L’atmosfera è spesso opprimente e claustrofobica, contribuendo a creare tensione. La chimica tra Jude Law e Jason Bateman è un punto forte, anche se la serie si perde in personaggi secondari e trame poco elaborate. Alla fine, si fatica a definire il genere preciso, tra noir, thriller e melodramma.

Voto: 6,5.