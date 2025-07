Black Mirror torna a brillare: il futuro è promettente

Nel mondo dello spettacolo, il successo di una serie TV è spesso indicativo del suo impatto culturale. Recentemente, Netflix ha rivelato i dati di visualizzazione della prima metà del 2025, svelando che la settima stagione di Black Mirror ha ottenuto risultati sorprendenti.

Secondo il rapporto, la serie antologica realizzata da Charlie Brooker ha totalizzato 188,4 milioni di ore di visione, con oltre 30 milioni di visualizzazioni complessive. Sebbene i numeri siano inferiori ai capolavori come Squid Game e Adolescence, la performance di Black Mirror è straordinaria per un show europeo, collocandosi al terzo posto tra le produzioni britanniche. Inoltre, la settima stagione si è classificata 32esima tra i programmi originali più visti su Netflix, superando nuove uscite come Ransom Canyon e L’Eternauta.

Questi risultati dimostrano che, nonostante il passare del tempo, la serie continua a suscitare interesse tra gli spettatori. Ciò è significativo poiché Black Mirror ha debuttato quasi quindici anni fa. Tuttavia, la situazione futura della serie è incerta. Charlie Brooker e la produttrice esecutiva Annabel Jones hanno recentemente lasciato la Broke & Bones, la società di produzione acquisita da Netflix nel 2020 con un contratto quinquennale. Nonostante questo, ci sono indicazioni che Netflix intenda continuare il progetto e Brooker ha espresso il desiderio di proseguire nella scrittura.

Attualmente, i diritti di Black Mirror rimangono a Netflix, mentre i creatori avranno ora la libertà di collaborare con altre piattaforme. I fan attendono quindi ulteriori sviluppi su quanto accadrà nei prossimi episodi.