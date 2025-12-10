Black Lung: nuovo album Forever Beyond

La band statunitense di psychedelic doom metal BLACK LUNG pubblicherà il suo nuovo album, intitolato “Forever Beyond”, il 6 marzo 2026. Il primo estratto “Traveler” è disponibile da oggi.

Il cantante e chitarrista David Cavalier commenta: “Questa canzone parla di affidarsi alla propria ansia e depressione, quasi come se si trattasse di un superpotere. Pensi che siano le cose a tenerti in forma e protetto. In realtà, è l’esatto opposto. La canzone affronta anche l’idea di vivere in un mondo irreprensibile. L’accettazione radicale delle persone e di ciò che sono. Musicalmente, questo è uno dei miei brani preferiti. L’abbiamo reso il più dinamico possibile e ogni sezione sembra un momento a sé stante”.

L’album “Forever Beyond” è preordinabile e presenta la seguente tracklist:

1. Traveler

2. Death & Co.

3. Savior

4. Follow

5. Forever Beyond Me

6. Border Hoarder

7. Scum

La line-up della band BLACK LUNG è composta da:

David Cavalier – vocals, guitar

Dave Fullerton – guitar

Elias Schutzman – drums, keyboard, vocals

Mac Hewitt (live) – bass