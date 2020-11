E’ iniziato il conto alla rovescia per la giornata di shopping più attesa nel mondo: il Black Friday che quest’anno cade il 27 novembre (è il primo venerdì dopo la festa del Ringraziamento). Nato nei negozi degli States, il Black Friday è diventato presto sinonimo di shopping online: nel 2019 le vendite digitali negli Usa sono aumentate di quasi il 20%, raggiungendo i 7,4 miliardi di dollari attraverso i 4.500 siti web di vendita al dettaglio (dati Adobe Analytics) e 93 milioni di consumatori hanno fatto acquisti online. In Italia, secondo l l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, nel 2019 gli italiani hanno speso circa 1,3 miliardi di euro, il 25% in più rispetto al 2018.

Fonte