Black Friday: sconti non sempre veri

La Black Friday si avvicina, il che significa offerte speciali, giusto? In realtà no. Un’analisi recente del gruppo di consumatori Which? rivela che la maggior parte delle offerte proposte durante la Black Friday sono ingannevoli.

Which? ha analizzato 175 offerte di Black Friday provenienti da otto grandi rivenditori, tra cui Amazon e John Lewis, esaminandone i prezzi ogni giorno per un anno e scoprendo che il 100% di esse erano più economiche o avevano lo stesso prezzo in altri periodi rispetto alla Black Friday.

Nonostante questo, la Black Friday e il Cyber Monday sono tra i giorni di maggiore attività commerciale dell’anno. Ci sono molte scene di persone che lottano per acquire (presunti) televisori scontati sui pavimenti dei negozi. Se tutto questo ti fa sentire a disagio, ci sono sette cose che puoi fare in segno di protesta silenziosa.