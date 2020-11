“Natale senza Amazon”. E’ questo lo striscione esibito in decine di città italiane da Nord a Sud nella giornata di mobilitazione indetta dalle Mascherine Tricolori in difesa del commercio locale. Proteste che si svolgono simbolicamente nel giorno del Black Friday, evento che segnerà un’ulteriore penalizzazione per i negozi locali già vessati dalle chiusure e le restrizioni connesse all’emergenza sanitaria. “Così come accaduto in Francia – si legge in una nota – il governo avrebbe dovuto tutelare maggiormente il commercio del territorio, posticipando gli sconti pre natalizi. Invece con il Black Friday aumenterà lo squilibrio tra negozi reali ed e-commerce, dove i colossi come Amazon la fanno da padrone e impongono le proprie condizioni senza alcun plularismo distributivo”.

Fonte