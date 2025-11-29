Black Friday easyJet: offerte voli Europa

Il Black Friday di easyJet non è solo un giorno, ma una vera e propria settimana di offerte imperdibili. Questo evento offre l’opportunità di esplorare l’Europa e il Nord Africa con tariffe incredibilmente vantaggiose. Per il Black Friday easyJet, sono previsti sconti fino al 20% su rotte verso numerose mete di viaggio. Le tariffe scontate sono valide per volare tra il 5 dicembre e il 22 marzo, coprendo così l’incanto dei mercatini di Natale più suggestivi d’Europa e i weekend invernali, fino alle prime avvisaglie della primavera.

Durante la settimana del Black Friday, easyJet propone diverse offerte speciali. Il 28 novembre, ad esempio, sono disponibili sconti fino al 20% su voli verso destinazioni come Fuerteventura, Siviglia e Monaco. Il 27 novembre, invece, la promozione si concentra sui mercatini di Natale, con voli scontati verso Berlino e Bruxelles. Il 26 novembre, easyJet offre voli a prezzi ridotti da Milano a Lisbona, mentre il 25 novembre la promozione si focalizza su Strasburgo, una delle mete top dell’inverno.

Altre offerte includono voli da Milano Linate a Londra a partire da 17,99 euro, da Napoli ad Alicante a partire da 23,99 euro e da Milano Malpensa ad Amburgo a partire da 15,99 euro. Queste promozioni offrono l’opportunità di visitare città incantevoli durante la stagione invernale, con atmosfere natalizie, mercatini e luci festose. Inoltre, easyJet consiglia di esplorare le vie dello shopping e le specialità locali, lasciandosi avvolgere dall’aria di festa.