Black Friday e Cyber Monday offerte Windows, Office, antivirus e VPN

Il Black Friday e il Cyber Monday sono periodi di offerte speciali, soprattutto su prodotti legati alla tecnologia e al digitale – in particolare il secondo – e con gli sconti resi disponibili in particolare dagli store online si potrà risparmiare fino all’80% sul prezzo di listino di numerosi software. 

Cosa sono il Black Friday e il Cyber Monday

Ma procediamo con ordine. Il Cyber Monday e il Black Friday innanzitutto sono due eventi commerciali, legati al Giorno del Ringraziamento, la famosa festività degli Stati Uniti d’America.

Tradizionalmente, il Black Friday è il giorno successivo al Ringraziamento e segna l’inizio del mese di acquisti che precede il Natale. Durante questo giorno vengono proposte offerte e sconti elevati su tantissimi prodotti.

Il Cyber Monday nasce nel 2005 come “risposta” al Black Friday per i prodotti digitali: l’evento si tiene il lunedì successivo e, pur nascendo come evento di un solo giorno come il Black Friday, insieme a quest’ultimo va a definire un ampio periodo in cui tutti i siti di e-commerce offrono sconti e offerte vantaggiose.

Cosa acquistare durante il Black Friday e il Cyber Monday 2022

Se si è assemblato un PC o si ha un PC nuovo, il Black Friday e il Cyber Monday sono il momento giusto per acquistare un sistema operativo risparmiando. Potreste acquistare Windows 11 o Windows 10, così da risparmiare sul costo della licenza aggiornando gratuitamente a Windows 11 (se i vostri requisiti di sistema ve lo permettono).

Acquistare una suite Office per PC o Mac durante questo periodo di sconti si può tradurre in un risparmio significativo. Office 2021 o Office 2019 sono programmi essenziali sia per studio che per lavoro che acquistati a prezzo pieno hanno un costo significativo per ogni famiglia. Tra gli acquisti che molti sottovalutano ma che oggi sono sempre più importanti ci sono antivirus e VPN. Spesso ci si affida ad antivirus gratuiti che non sono efficienti e non si pensa alla protezione della navigazione con una VPN. In occasione di questo periodo di sconto si potrà proteggere il proprio smartphone o PC risparmiando.

Dove trovare le migliori offerte software durante il Black Friday e il Cyber Monday

Gli store digitali sono i luoghi perfetti per trovare le migliori offerte software per il Black Friday e il Cyber Monday. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione a quale negozio online ci si affida. Bisogna controllare che i prezzi dei software in vendita non siano troppo bassi: dietro le licenze a basso costo possono nascondersi delle truffe, bisogna perlomeno assicurarsi di trovare recensioni che garantiscano l’affidabilità dello store.

Mr Key Shop è lo store online che supera facilmente entrambe le prove. È un negozio online di software con oltre 2000 recensioni, il 93% delle quali con valutazione “Eccellente”, su TrustPilot. Un’esperienza lunga oltre 18 anni nel quale sono rimasti soddisfatti oltre 350.000 clienti e centinaia di aziende supportate nella digitalizzazione.

I vantaggi offerti da Mr Key Shop sono numerosi, non soltanto gli sconti vantaggiosi che permettono di acquistare licenze risparmiando. Si può acquistare tramite metodi di pagamento sicuri e tracciabili (Apple Pay, Amazon Pay, Paypal, carte ), viene emessa fattura ad ogni acquisto e il software acquistato viene consegnato immediatamente tramite email.

Nell’email di consegna del software ci saranno: il Product Key del software acquistato; il link al file ISO per scaricare il programma e una guida con le istruzioni passo passo per l’installazione e l’attivazione del software. In caso di necessità, Mr Key Shop offre anche un servizio di assistenza completamente gratuito e in italiano e una garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” su tutti i prodotti in caso di errato acquisto.

Vendendo esclusivamente prodotti digitali, Mr Key Shop è di fatto uno store eco friendly. Non inviando merce fisica non si utilizzano imballaggi inquinanti e spedendo le licenze via mail si contribuisce alla riduzione dell’inquinamento causato dai gas di scarico dei mezzi di trasporto.

Le offerte per il Black Friday e il Cyber Monday su Mr Key Shop sono attive dal 21 novembre al 4 dicembre e il codice sconto è cumulabile con le offerte già presenti sul sito. In questo modo per alcuni prodotti si potrà ottenere un risparmio totale di oltre l’80% sul prezzo di listino.

Su Mr Key Shop potrete acquistare i sistemi operativi Windows, varie versioni della suite Office, prodotti Windows Server, i migliori antivirus sul mercato e le VPN.

Acquistare Windows in offerta per il Black Friday e il Cyber Monday 2022

Gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday sono la migliore occasione per acquistare un sistema operativo Windows. Su Mr Key Shop si potranno acquistare tutti i sistemi operativi Microsoft attualmente in commercio, da Windows 7 a Windows 11.

Migliori offerte Windows 11

Windows 11 è il sistema operativo più innovativo di Microsoft, l’ultima evoluzione dello storico sistema che unisce efficienza, funzionalità e integra anche funzioni per il gaming e app Android. L’unica cosa da controllare prima di acquistare questo sistema operativo sono i requisiti minimi di sistema necessari per installare Windows 11.

Ecco le offerte su Windows 11 del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop su cui si può risparmiare ulteriormente utilizzando il codice sconto “BLACKRONOS10”:

Windows 11 Professional: 79,90€ invece che 179,90€

Windows 11 Home: 69,99€ invece che 169,99€

Windows 11 Enterprise: 99,99€ invece che 229,99€

Upgrade Windows 11 Home a Windows 11 Pro: 79,99€ invece che 179,99€

Migliori offerte Windows 10

Windows 10 è lo storico sistema operativo Windows, il più longevo ed efficiente dai tempi di XP. Si tratta di un sistema operativo leggero e compatibile con la gran parte dei PC attualmente in circolazione. Anche dopo l’arrivo di Windows 11, si tratta ancora di una scelta ideale. Il grande vantaggio, oltretutto, sta nel fatto Windows 10 può essere aggiornato gratuitamente a Windows 11. Di conseguenza, acquistare Windows 10 garantisce un risparmio enorme anche se si vuole comprare e attivare Windows 11.

Ecco le offerte su Windows 10 del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop sulle quali si potrà avere lo sconto ulteriore con il codice “BLACKRONOS10”:

Windows 10 Professional: 39,90€ invece che 149,99€

Windows 10 Home: 34,99€ invece che 104,99€

Upgrade Windows 10 Home a Windows 10 Professional: 39,99€ invece che 144,99€

Migliori offerte Windows 7 e 8.1

Windows 7 e Windows 8.1 sono i sistemi operativi Windows meno recenti ancora in commercio. Acquistarli, tuttavia, potrebbero essere un ottimo affare. Ad esempio,acquistando Windows 8.1 si potrà avere un sistema operativo economico da poter aggiornare gratuitamente a Windows 10 per poi effettuare l’upgrade a Windows 11.

Ecco le offerte su Windows 7 e Windows 8.1 del Black Friday e Cyber Monday, da scontare ancora di più sfruttando il codice “BLACKRONOS10”:

Windows 7 Professional: 24,99€ invece che 114,99€

Windows 7 Ultimate: 24,99€ invece che 109,99€

Windows 7 Home & Premium: 19,99€ invece che 109.99€

Windows 8.1 Professional: 24,99€ invece che 89,99€

Microsoft Office in promozione per Black Friday e il Cyber Monday 2022

Altre offerte da sfruttare durante il Black Friday e il Cyber Monday 2022 sono quelle sulle suite Microsoft Office. Word, PowerPoint, Excel e gli altri programmi della suite sono strumenti essenziali per lo studio e il lavoro, ai quali molti rinunciano perché troppo costosi. Questo è il momento di sfruttare le offerte su Mr Key Shop, dove sono in vendita tutte le ultime versioni della Suite Office.

Migliori offerte Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021 è l’ultima e più moderna versione della suite Office, è per questo che ha anche un costo molto elevato. Sfruttare gli sconti per acquistare una licenza Office risparmiando centinaia di euro è sicuramente un ottimo affare.

Ecco le offerte su Microsoft Office 2021 del Black Friday e Cyber Monday presenti su Mr Key Shop su cui si può utilizzare il codice sconto “BLACKRONOS10”:

Office 2021 Professional: 99,99€ invece che 579€

Office 2021 Home & Business per PC o Mac: 99,99€ invece che 299,99€

Office 2021 Home & Student: 69,99€ invece che 149,99€

Office 2021 Home & Student per Mac: 89,99€ invece che 149,99€

Migliori offerte Microsoft Office 2019

Microsoft Office 2019 è la versione precedente, tuttora la più diffusa e con prestazioni ancora ottime. Acquistare Office 2019 potrebbe essere conveniente per risparmiare ancora più denaro e per avere un programma che, magari, su un vecchio dispositivo funziona meglio.

Ecco le offerte su Microsoft Office 2019 del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop sulle quali si potrà godere di uno sconto ulteriore grazie al codice “BLACKRONOS10”:

Microsoft Office 2019 Professional: 69,99€ invece che 179,99€

Microsoft Office 2019 Home & Business per Mac: 79,99€ invece che 289,99€

Microsoft Office 2019 Home & Business per PC: 79,99€ invece che 229,99€

Microsoft Office 2019 Home & Student: 59,99€ invece che 149,99€

Migliori offerte Microsoft Office 2016, Office 2013 e Office 2010

Microsoft Office 2016, Office 2013 e Office 2010 sono le più vecchie versioni della suite Office ancora in vendita. Come programmi a sé, sono tutte versioni perfettamente funzionanti, ma, ovviamente, alcune non sono più aggiornate e non hanno più il supporto Microsoft e, rispetto alle controparti più moderne, hanno meno funzionalità.

Il vantaggio, ovviamente, sta nel costo estremamente basso.

Ecco le offerte su Microsoft Office 2016, Office 2013 o Office 2010 del Black Friday e Cyber Monday disponibili su Mr Key Shop e sulle quali si potrà avere un ulteriore risparmio usando il codice sconto “BLACKRONOS10”:

Microsoft Office 2016 Professional: 49,99€ invece che 129,99€

Microsoft Office 2016 Home & Student: 39,99€ invece che 109,99€

Microsoft Office 2016 Home & Business: 69,99€ invece che 249,99€

Microsoft Office 2013 Professional: 39,99€ invece che 129,99€

Microsoft Office 2010 Professional: 34,99€ invece che 99,99€

Acquistare Antivirus: le migliori offerte Black Friday e Cyber Monday 2022

Migliorare la sicurezza di un dispositivo sfruttando le offerte del Black Friday e del Cyber Monday è un’ottima idea: in questo modo si potrà ottenere un’elevatissima protezione ad un costo irrisorio.

Pc, Mac, smartphone e tablet potranno finalmente essere liberati da eventuali antivirus gratuiti, poco efficienti e che rischiano di non garantire la sicurezza dei dati al loro interno. Si potrà risparmiare e ottenere una protezione adeguata acquistando uno dei migliori antivirus sul mercato in offerta su Mr Key Shop.

Scegliendo un antivirus con la funzionalità del parental control attiva è inoltre possibile monitorare l’attività online anche dei più piccoli tenendoli al riparo da minacce online.

Migliori offerte Avast Antivirus

Avast è uno degli antivirus più famosi. La versione gratuita di Avast, una delle migliori, è la più diffusa. Tuttavia, la versione a pagamento di Avast è tutta un’altra cosa, offrendo un livello di protezione elevatissimo e sempre aggiornato contro virus di ogni tipo (malware, ransomware, trojan, worm, ecc.)

Ecco le offerte su Avast Antivirus del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop dove si potrà risparmiare utilizzando il codice sconto “BLACKRONOS10”:

AVAST Premium Security: 14,99€ invece che 44,99€

AVAST Ultimate: 29,99€ invece che 49,99€

AVAST SecureLine VPN: 14,99€ invece che 49,99€

AVAST Driver Update: 19,99€ invece che 39,99€

Migliori offerte Bitdefender Antivirus

Bitdefender è un antivirus molto usato da professionisti del settore, perché possiede numerose funzioni e protezioni anti-malware e anti-ransomware molto avanzate. Si tratta di un antivirus molto efficiente anche nella protezione contro phishing e spam.

Ecco le offerte su Bitdefender Antivirus del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop su cui si può risparmiare ancora di più utilizzando il codice sconto “BLACKRONOS10”:

Bitdefender Total Security: 29,99€ invece che 79,99€

Bitdefender Internet Security: 24,99€ invece che 39,99€

Bitdefender Antivirus Plus: 19,99€ invece che 29,99€

Bitdefender Antivirus per Mac: 29,99€ invece che 49,99€

Bitdefender Mobile Security per Android: 9,99€ invece che 14,99€

Migliori offerte ESET Antivirus

ESET è un antivirus particolare: non consuma molte risorse dei dispositivi, è leggero e molto silenzioso. Si tratta di un antivirus ideale per i gamer e per chiunque debba usare il proprio dispositivo sfruttando al massimo la potenza.

Ecco le offerte su ESET Antivirus del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop sulle quali si può risparmiare un ulteriore 10% utilizzando il codice sconto “BLACKRONOS10”:

ESET NOD32 Antivirus: 29,99 invece che €43,92€

ESET Internet Security: 34,99€ invece che 52,70€

ESET Mobile security: 9,99€ invece che 19,99€

Migliori offerte Norton Antivirus

Norton è un altro degli antivirus più longevi sul mercato. Negli anni è migliorato e si è aggiornato diventando anche uno dei migliori. Offre una protezione multilivello in grado di proteggere da numerose minacce i dati e la privacy degli utenti che lo utilizzano. Le sue versioni offrono anche una VPN gratuita e vari gigabyte per salvare i dati in un cloud sicuro.

Ecco le offerte su Norton Antivirus del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop da scontare ulteriormente con il codice “BLACKRONOS10”:

Norton 360 Premium: 34,99€ invece che 104,99€

Norton 360 Deluxe: 24,99€ invece che 94,99€

Norton 360 Standard: 19,99€ invece che 74,99€

Migliori offerte McAfee Antivirus

McAfee è un antivirus che si aggiorna continuamente, diventando subito in grado di far fronte a nuovi virus, malware e ransomware e a nuovi tipi di minacce digitali. Si tratta di un ottimo prodotto anche perché permette di ottimizzare i dispositivi sul quale viene installato.

Ecco le offerte su McAfee Antivirus del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop su cui si può risparmiare ulteriormente usando il codice sconto “BLACKRONOS10”:

McAfee Total Protection: 14,99€ invece che 39,99€

McAfee Internet Security: 12,99€ invece che 24,99€

Migliori offerte Kaspersky Antivirus

Kaspersky è un altro antivirus molto diffuso tra i professionisti perché è in grado di rilevare un enorme numero di minacce, proteggendo il dispositivo da qualunque attacco, e ha delle funzioni per proteggere anche accessori esterni collegati ad un dispositivo (cuffie, HD esterni, ecc.).

Ecco le offerte su Kaspersky Antivirus del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop, ancora più economiche grazie al codice sconto “BLACKRONOS10”:

Kaspersky Total Security: 24,99€ invece che 54,99€

Kaspersky Internet Security: 23,99€ invece che 44,99€

Kaspersky Anti-Virus: 24,99€ invece che 39,99€

Kaspersky Internet Security per Android: 14,99€ invece che 29,99€

VPN in offerta per Black Friday e Cyber Monday 2022

Le VPN (virtual private network) sono programmi essenziali per proteggere la privacy durante la navigazione in internet, creando un canale di comunicazione privato con i siti su cui si naviga. Sono in grado di criptare un indirizzo IP in modo da non renderlo riconoscibile e permettono di accedere a file e dati non disponibili, o censurati, in un determinato Paese.

Ad esempio, l’utilizzo di una VPN offre la possibilità di accedere al catalogo Netflix, Prime Video o di un altro servizio streaming presente in un altro stato. Un mondo di possibilità e contenuti che diventano accessibili solo con l’utilizzo di una VPN.

Anche se non ci si pensa spesso, avere una VPN è sempre molto vantaggioso e ora è possibile ottenerla sfruttando le occasioni offerte dal Black Friday e dal Cyber Monday 2022. Tutte le VPN in offerta su Mr Key Shop possono essere usate per PC, Mac, Android e iOS.

Ecco alcune offerte sulle VPN del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop da scontare con il codice “BLACKRONOS10”:

HMA VPN 12 mesi/5 dispositivi: 49,99€ invece che 59,99€

NordVPN 12 mesi/6 dispositivi: 29,99€

AVAST SecureLine VPN 12 mesi/1 dispositivo: 14,99€ invece che 49,99€

Migliori offerte Windows Server per Black Friday e Cyber Monday 2022

Il Black Friday e del Cyber Monday 2022 possono anche essere sfruttati dagli addetti ai lavori. Aziende e professionisti possono sfruttare questo periodo di sconti per acquistare prodotti Microsoft Server, strumenti essenziali per creare una rete interna di server: acquistarli ora vuol dire risparmiare anche oltre 1000€.

Le offerte sui prodotti Microsoft Server del Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop si applicano a diverse categorie:

Windows Server

Windows Storage Server

Windows Server CAL e RDS CAL (USER e DEVICE)

Microsoft SQL Server

Conclusioni

Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday di Mr Key Shop permettono di risparmiare centinaia di euro sui migliori software presenti sul mercato sia per privati che per le aziende. Con il codice sconto “BLACKRONOS10” si avrà un risparmio che può arrivare fino all’80% sui prezzi di listino dei software. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire, ricordando che queste offerte sono disponibili solo dal 21 novembre al 4 dicembre!