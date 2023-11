Black Friday 2023

La data del prossimo Black Friday è venerdì 24 novembre 2023: un giorno da segnarsi in agenda per non perdere neppure un’occasione delle tante proposte nell’ arco della giornata.

Il Black Friday, tradotto letteralmente venerdì nero, è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving.

Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche da noi in Italia, oltre che nel resto del mondo. Il venerdì nero, soprattutto in America, è un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati, e per arrivare agguerriti al momento in cui si apriranno le porte dei tanti negozi di shopping presi letteralmente d’assalto dai clienti che non vedono l’ora di fare affari d’oro!

Ma come funziona il Black Friday? Per i meno preparati in materia, cercheremo di spiegare con parole semplici come funziona la giornata più importante dell’anno dedicata agli acquisti.

Alla mezzanotte di Giovedì 23 novembre 2023 inizia ufficialmente il Black Friday. Si tratta della giornata più importante dell’anno per quanto riguarda gli sconti sugli acquisti. Di norma i più gettonati sono i prodotti di elettronica, ma ormai questo evento ha conquistato tutte le fasce di mercato, dai mutui, ai voli online a qualsiasi cosa sia acquistabile online.

Gli sconti Black Friday sono veri, ma purtroppo non sempre i prezzi di listino riportati sono corretti. In alcuni casi lo sconto applicato in realtà non è così alto come molti vogliono fare sembrare. Vi raccomandiamo di controllare sempre nei giorni precedenti lo sconto realmente applicato al prodotto.

Il Black Friday esiste da ben prima dell’avvento di Internet; molti infatti lo conosceranno più per gli acquisti in negozio piuttosto che online. In realtà negli ultimi anni si è diffuso moltissimo anche negli store online.

Purtroppo specialmente dal 2018, non essendoci nessun regolamento rispetto ai Saldi, ogni negozio ha deciso il giorno in cui iniziare le promozioni. Molte catene famose, hanno dato l’avvio ai Black Friday sconti già da inizio mese! Così facendo hanno però snaturato il principio del Black Friday, che doveva essere una giornata unica di forti sconti, trasformandola invece in una settimana di sconti non molto allettanti. Speriamo che in futuro vengano presi provvedimenti per limitare questa giornata ad un unico vero giorno di sconti.

Aspettare non è mai una buona idea, poiché si tratta di oggetti offerti con forti sconti e in un numero di pezzi limitato, non è quindi ragionevole attendere nella speranza che vi sia un restock: questo non sempre avviene, ed è comunque sempre a discrezione del venditore o del negozio online. Se davvero si desidera qualcosa, prima che vada esaurita, è meglio iniziare la ricerca con un certo anticipo, per non rischiare di restare a mani vuote e di dovere poi ripiegare su altri oggetti che piacciono meno. Gli sconti Venerdì nero offrono innumerevoli possibilità di risparmio, ma per godere dei tanti benefici proposti bisogna partire con una certa organizzazione, e non lasciare nulla al caso.

Verifica il sito sul quale intendi acquistare e assicurati che il prezzo sia stato ribassato e non gonfiato: Intanto bisogna fare in modo di comprare su siti sicuri e verificati, che proteggono gli acquirenti da eventuali spiacevoli sorprese; negozi online come Amazon non solo sono ormai delle certezze, ma offrono davvero un’ampia scelta di oggetti a prezzi spesso piuttosto ragionevoli, è però sempre opportuno non cedere alla tentazione del momento e fare delle opportune verifiche sul prezzo che si sta per spendere per acquistare il prodotto desiderato.

Una volta individuato il pezzo da acquistare è sufficiente verificare il prezzo per verificare l’andamento ed essere sicuri di portare a casa una merce ad un costo davvero vantaggioso. Quando si fanno acquisti, anche se si tratta di una giornata speciale e dedicata allo shopping , è sempre bene adottare prudenza e non farsi prendere troppo dall’euforia di qualche offerta Black Friday.

Fare compere con serenità è la priorità per ottenere soddisfazione dall’esperienza di acquisto, e per non pentirsi mai delle spese effettuate durante la ricorrenza del Venerdì nero. Comprare sì, ma sempre usando la testa e facendo verifiche dirette, che oggi grazie al web è facile effettuare in pochi click.