Il Black Friday 2021 su Amazon inizia oggi, 8 novembre. Il ‘venerdì nero’ dello shopping – con una raffica di offerte di ogni tipo – come da tradizione dovrebbe cadere il 26 novembre, nell’ultimo venerdì del mese secondo il calendario. In realtà Amazon accorcia i tempi: il colosso dell’e-commerce oggi ha annunciato l’inizio in anticipo del Black Friday, con una serie di offerte dall’8 al 18 novembre relative non solo a prodotti elettronici e hi-tech, che rappresentano il clou di questo periodo.

