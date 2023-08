Black Eyed Peas, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

I Black Eyed Peas tornano a esibirsi in Italia nel 2023: la scaletta dei concerti del gruppo americano protagonista anche a Sanremo.

Nel 2023 l’Italia si è riscoperta innamorata dei Black Eyed Peas, e la band americana ha ricambiato con grande piacere. Will.i.am e compagni sono stati grandi protagonisti sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, voluti fortemente come grandi ospiti internazionali dal direttore artistico Amadeus, e hanno fatto seguire alla loro partecipazione alla kermesse non uno, non due, non tre ma ben quattro concerti italiani.

Un vero e proprio minitour, non una soluzione scontata, dal momento che il nostro paese è solitamente marginale per quanto riguarda le grandi tournée internazionali degli artisti più importanti. Ma quali sono le canzoni presenti nella scaletta della band per il 2023? Scopriamolo insieme.

Black Eyed Peas in tour nel 2023: le date

Il super poker di concerti italiani del gruppo americano famoso per hit come Where Is the Love? e I Gotta Feeling è andato già in scena in due occasioni nel mese di luglio. Will.i.am, Taboo e gli altri si sono infatti esibiti a Torino, il 13 luglio, nell’ambito del Sonic Park Stupinigi, e il giorno dopo a Ferrara, per il Summer Vibez.

Black Eyed Peas

Ma lo spettacolo non è terminato. Ci sono infatti in programma ancora due concerti italiani nel mese di agosto che vedranno per protagonisti proprio i musicisti americani, formazione che ha vinto sei Grammy in carriera e che vanta oltre 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il 13 agosto torneranno in Italia per l’Oversound Music Festival di Lecce, mentre il giorno dopo parteciperanno al Red Valley Festival di Olbia, uno dei più grandi appuntamenti musicali in Italia nel 2023.

La scaletta dei concerti dei Black Eyed Peas

Tra grandi successi degli anni d’oro e super hit di questo periodo, una cosa è certa: quando si va a un concerto dei Black Eyed Peas, si balla. La band porterà infatti sul palco molte delle grandi hit del suo repertorio, che spazia da ballate hip hop a veri e propri brani da discoteca, carichi di energia e perfetti per l’estate.

In attesa del loro ritorno in Italia, ecco la probabile scaletta per i due appuntamenti del mese di agosto:

– Let’s Get It Started

– Boom Boom Pow

– Ritmo

– Mamacita

– Pump It

– Seven Nation Army (cover degli White Stripes)

– In the Air

– Love Tonight (cover degli Shouse)

– Mabuti

– Bebot

– This is Love (canzone di will.i.am)

– #thatPower (canzone di will.i.am)

– Scream & Shout (canzone di will.i.am)

– Don’t You Worry

– Bailar Contigo

– Simply the Best

– Don’t Stop the Party

– The Time

– Where is the Love?

– I Gotta Feeling

– Meet Me Halfway / Shut Up / Rock That Body / I Gotta Feeling (Reprise)