Black Eyed Peas in tour in Italia nel 2023: date e biglietti

Black Eyed Peas in tour in Italia nel 2023: le date e i biglietti dei concerti del gruppo americano protagonista anche a Sanremo.

Sull’onda lunga del successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023, i Black Eyed Peas hanno annunciato un quartetto di straordinari appuntamenti in Italia. La band americana ci ha preso gusto, e ha deciso di regalare ai fan italiani un poker di concerti in giro per l’Italia durante l’estate 2023. Un tour all’interno dei principali festival nel nostro paese, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Scopriamo insieme tutte le date e le informazioni sui biglietti per poter assistere a questi importanti live.

Le date e i biglietti dei concerti dei Black Eyed Peas

Formazione che ha vinto sei Grammy Award e che ha venduto oltre 35 milioni di album in tutto il mondo, i Black Eyed Peas saranno ancora una volta protagonisti in Italia, dopo aver già animato una serata del Festival di Sanremo, facendo ballare l’intero teatro Ariston al ritmo delle loro hit irresistibili.

Questi gli appuntamenti annunciati dalla band, nell’ambito del loro nuovo tour:

– 13 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino)

– 14 luglio al Summer Vibez di Ferrara

– 13 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce

– 14 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari)

I biglietti sono disponibili da marzo sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

Un assaggio di quello che potranno regalare dal vivo, il gruppo lo ha già dato durante la partecipazione a Sanremo. Per quanto riguarda la scaletta, ovviamente con l’aggiunta degli ultimi singoli, quella del 2023 potrebbe non essere molto diversa rispetto a quella presentata nei live del 2022.

Di seguito tutte le canzoni che hanno composto la setlist in uno degli ultimi concerti dell’ex gruppo di Fergie:

– Let’s Get It Started

– Boom Boom Powa

– Ritmo (Bad Boys for Life)

– Mamacita

– Pump It

– Medley: Smells Like Funk, Love Tonight

– Medley: Mabuti, Bebot

– Medley: This is Love, #thatPower, Scream & Shout

– Don’t Stop the Party

– Don’t You Worry

– Girl Like Me

– The Time (Dirty Bit)

– Where is the Love?

– Medley: Meet Me Halfway, Shut Up

– I Gotta Feeling