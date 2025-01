BJÖRK in Concerto: Cornucopia su Apple Music Live

Björk è la prossima artista a esibirsi nella serie Apple Music Live, presentando “Cornucopia”, un concerto innovativo che combina performance dal vivo e tecnologia digitale. Questo spettacolo, registrato a Lisbona, include brani da album storici e recenti come “Utopia” (2017) e “Fossora” (2023). L’esperienza immersiva è caratterizzata da tende in movimento e immagini in realtà virtuale, ispirate al teatro ottocentesco e alle tecnologie del XXI secolo. Dopo il livestream, i fan potranno ascoltare le performance in audio spaziale su Apple Music.

In aggiunta al concerto, Björk avrà una conversazione esclusiva con Zane Lowe di Apple Music, dove discuterà del suo processo creativo, del suo nuovo film sul cambiamento climatico e della sua collaborazione con il biologo Sir David Attenborough. Questa sarà la prima intervista video in dieci anni, offrendo ai fan un’opportunità unica di scoprire l’artista da un punto di vista intimo.

Il concerto di Björk sarà trasmesso in anteprima su Apple Music Live il 25 gennaio alle 04:00, con il livestream disponibile on demand. I fan potranno anche rivedere la performance di Capodanno e ascoltare l’intero catalogo dell’artista in audio spaziale su Apple Music. L’intervista con Zane Lowe andrà in onda oggi, 23 gennaio, alle 19:00 su Apple Music 1, oppure sarà disponibile on demand con un abbonamento a Apple Music. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, i fan possono seguire Björk sui social media e su Apple Music.