BJÖRK “Cornucopia” in sala cinematografica

Björk ha annunciato l’uscita del suo film concerto ‘Björk: Cornucopia’ nelle sale dal 7 maggio in circa 500 cinema in oltre 25 paesi. Distribuito da Trafalgar Releasing (Mercury Studios/Universal Music Group), il film dura 1 ora e 39 minuti e include tre video musicali esclusivi. Questa performance è considerata la più elaborata della carriera della celebre cantautrice islandese e sarà proiettata in formato 4K con audio Dolby Atmos, offrendo un’esperienza immersiva unica.

‘Cornucopia’ si distingue per la sua visione innovativa e la fusione di immagini all’avanguardia con suoni immersivi, catturando l’essenza di un’opera che combina VR, teatro e musica. Il concerto riflette anche l’impegno di Björk per la causa ambientale, presentando una lettura ottimistica e post-apocalittica del futuro. Il film è arricchito dalla collaborazione con artisti e animatori di fama internazionale e porta gli spettatori in un viaggio attraverso i brani più iconici della cantante, inclusi quelli estratti dai suoi recenti album ‘Utopia’ e ‘Fossora’.

L’evento sarà disponibile in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Canada. I biglietti saranno in vendita a partire dal 27 marzo sul sito bjorkcornucopia.com.