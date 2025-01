Bivio dimissioni, la data cruciale

Un breve saluto e poi il Consiglio dei ministri, durato meno di venti minuti, si conclude senza il tanto atteso confronto tra la premier Giorgia Meloni e la ministra Daniela Santanchè, coinvolta in un’inchiesta sui conti di Visibilia. Santanchè lascia subito Palazzo Chigi per recarsi a Milano, mentre non si registra alcuna discussione riguardo le sue vicende legali durante la riunione. Fonti governative, inclusa la ministra Elisabetta Casellati, affermano che l’ordine del giorno è stato rispettato senza trattare altri temi. Tuttavia, il futuro di Santanchè rimane incerto, con una data cruciale fissata per il 29 gennaio quando la Cassazione dovrà decidere sulla competenza territoriale del caso, potenzialmente minacciando la sua posizione nel governo.

In vista di importanti impegni, Meloni e Santanchè si troveranno separatamente in Arabia Saudita, e nel partito di Fratelli d’Italia si avverte un certo nervosismo. Santanchè ha dichiarato che, in caso di rinvio a giudizio, prenderà in considerazione la situazione. Le opposizioni continuano a fare pressione per la sua rimozione, con il leader del M5S, Giuseppe Conte, che chiede un’azione immediata contro la ministra, mettendo in dubbio la sua idoneità a rappresentare l’Italia.

Inoltre, le opposizioni non si concentrano solo sul caso Santanchè, ma sollecitano anche Meloni a riferire in Parlamento riguardo la vicenda Almasri, chiedendo maggiore trasparenza. La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, insiste sulle responsabilità di Palazzo Chigi in questa situazione, mentre altri leader chiedono le dimissioni del ministro della Giustizia.