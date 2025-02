Bitcoin scende sotto gli 80 mila dollari: perde un quarto del valore in sei settimane

Questa notte il Bitcoin ha subito un forte calo, scendendo sotto la soglia degli 80.000 dollari, un traguardo che non si raggiungeva dall’11 novembre. Il calo del 5,5% ha portato il valore a 79.627 dollari. Negli ultimi sei settimane, il Bitcoin ha perso il 25% del suo valore, scendendo da un massimo storico di circa 109.000 dollari toccato il 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Donald Trump. Durante la sua campagna elettorale, Trump ha sempre espresso un’opinione favorevole riguardo ai cryptoasset, ipotizzando persino la creazione di una riserva strategica nazionale in Bitcoin e suggerendo di allentare la normativa sulle valute digitali. Queste affermazioni avevano inizialmente spinto il valore del Bitcoin e di altre criptovalute.

Tuttavia, l’incertezza relativa a una possibile guerra commerciale ha portato gli investitori a evitare attività speculative, privilegiando investimenti ritenuti più sicuri. La definizione di dazi da parte dell’amministrazione Trump contro Cina e Canada ha acuito ulteriormente l’instabilità economica, scatenando la vendita massiccia del Bitcoin. Gli investitori sono in attesa che le proposte di Trump a favore dei criptoasset si traducano in misure concrete, ciò che contribuisce a una crescente cautela nel mercato. La situazione attuale evidenzia un cambiamento di sentire, con molti investitori che cercano liquidità per coprire le perdite sui mercati azionari, segnalando un momento di incertezze e timori per il futuro delle criptovalute.