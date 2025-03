Bitcoin Rinasce dopo l’Intervento di Trump: Nuove Promesse per una Riserva Nazionale di Criptovalute

Un post di Donald Trump sul social Truth ha innescato un’immediata ripresa di Bitcoin e altre criptovalute, dopo un mese di crisi. Trump ha annunciato l’intenzione di istituire una riserva nazionale di criptovalute, coinvolgendo diversi progetti. Questo annuncio ha portato Bitcoin, che aveva perso il 18% del suo valore, a un incremento del 10% in poche ore, superando la soglia dei 90.000 dollari.

Sebbene la criptovaluta non sia tornata ai livelli di inizio 2025, dove il valore superava i 100.000 dollari, ha mostrato segnali di ripresa dopo una fase di calo sotto gli 85.000 dollari. Nel suo post iniziale, Trump ha menzionato anche altre tre criptovalute: XRP, SOL e ADA. XRP, utilizzato dalla società Ripple, non è una criptovaluta tradizionale, mentre SOL (Solana) è stata storicamente un concorrente di Ethereum, e il suo valore è aumentato del 24% dopo il post. ADA è la criptovaluta di Cardano, focalizzata sugli “smart contracts”.

Trump ha già mostrato interesse per le criptovalute in passato, anche attraverso la creazione di token a suo nome e a nome della moglie Melania. Le criptovalute, considerate meme coin, hanno raggiunto picchi di valore improvvisi dopo i suoi post, ma in seguito hanno subito crolli quando l’interesse si è affievolito. L’attività di Trump nel settore delle criptovalute continua a influenzare i mercati, mostrando la sua importanza nel panorama economico digitale.