Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico oltre 109mila dollari nel giorno dell’insediamento di Trump

Il Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di 109,241 dollari in vista dell’Inauguration Day per il presidente eletto Donald Trump, noto per il suo sostegno alle criptovalute. Dalla vittoria di Trump all’inizio di novembre, il Bitcoin ha guadagnato circa l’80% del suo valore. Recentemente, la criptovaluta è aumentata del 5,5%, stabilendo un nuovo record, rimanendo così nella scia delle dichiarazioni di Trump che ha promesso di adottare misure favorevoli alle criptovalute.

Durante questo periodo, Trump ha inoltre lanciato una sua personalissima memecoin, chiamata “Official Trump”, che ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 15 miliardi di dollari, anche se ha subito un forte calo poco dopo. Questo evento ha contribuito all’attenzione e all’interesse nel settore delle criptovalute, in particolare nei confronti del Bitcoin, che continua a attrarre investitori e speculatori.

Il clima economico e politico durante l’era Trump sembra aver favorito l’adozione delle criptovalute, e il crescente valore del Bitcoin riflette una fiducia nel mercato delle criptovalute, alimentata dalla continua attenzione mediatica e dall’innovazione nel settore. Con il nuovo governo dell’amministrazione Trump, c’era un’aspettativa di cambiamenti normativi che avrebbero potuto avvantaggiare ulteriormente le criptovalute, attirando nuovi investitori e sostenendo la loro crescita. Questo contesto, unito alla speculazione e all’interesse pubblico, ha portato a turbolenze e opportunità nel mercato delle criptovalute.