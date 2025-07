Bitcoin oltre 120.000 dollari: tra euforia e criminalità

Il mercato delle criptovalute continua a generare un crescente interesse, tanto da raggiungere un valore complessivo stimato di oltre 3.500 miliardi di dollari. Il 14 luglio 2025, il bitcoin ha superato la soglia di 120.000 dollari, toccando un picco di 121.207,55 dollari, un evento che ha catturato l’attenzione degli investitori globali. Questo incremento è stato alimentato da una nuova alleanza tra mercati finanziari, lobby tecnologiche e dall’intervento diretto della politica americana, in particolare grazie all’endorsement di Donald Trump. In marzo, Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare una “riserva strategica” di bitcoin, assimilando la criptovaluta all’oro.

Tuttavia, l’entusiasmo suscita anche preoccupazioni legate alla criminalità. Le criptovalute, inizialmente concepite come valute decentralizzate e sicure tramite la tecnologia blockchain, sono diventate un terreno fertile per attività illecite. La mancanza di un’autorità centrale ha attratto criminali, hacker e trafficanti, trasformando questo mercato in un sistema finanziario alternativo, dove i confini tra legalità e illegalità si confondono.

Gli attacchi informatici e le truffe agli investitori, inclusi coloro che detengono piccole somme in bitcoin, sono in aumento. Le organizzazioni mafiose, riconoscendo il potenziale delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il traffico di droga, sfruttano le lacune normative, rendendo molte delle transazioni difficili da tracciare e alimentando preoccupazioni tra le forze dell’ordine.

In un contesto di crescenti aspettative di regolamentazione negli Stati Uniti, emerge la necessità di stabilire norme chiare per evitare che il fenomeno sfugga al controllo, evitando che questa fase di espansione si trasformi in una bolla speculativa potenzialmente pericolosa.