Bitcoin in crisi: dazi USA e opportunità per Bitcoin Hyper

Il recente ordine tariffario emanato dall’amministrazione Trump ha generato un clima di incertezza nei mercati finanziari globali, influenzando anche le criptovalute. Bitcoin ha subito una significativa flessione, scendendo al di sotto dei 115.000 dollari, livello più basso in tre settimane, dopo aver toccato il picco storico di 122.800 dollari il 14 luglio.

Le nuove tariffe imposte su diverse nazioni, tra cui Canada e Svizzera, hanno alimentato preoccupazioni riguardo a potenziali tensioni commerciali globali. Le ripercussioni si sono fatte sentire soprattutto nei mercati asiatici, i quali hanno aperto in ribasso. Durante il 1 agosto 2025, Bitcoin ha toccato un valore di 114.390 dollari, portando alla liquidazione di oltre 158.000 posizioni per un valore di 630 milioni di dollari, che hanno evidenziato una vulnerabilità nel settore dei derivati crypto.

In aggiunta a queste pressioni macroeconomiche, gli investitori hanno intrapreso prese di profitto dopo un rendimento solido nel mese precedente. Stando ad analisi di esperti nel campo, una risoluzione della questione commerciale con la Cina potrebbe riportare stabilità nel mercato.

In un contesto di debolezza per Bitcoin, il progetto Bitcoin Hyper ha registrato un buon andamento, raccogliendo oltre 6 milioni di dollari nella fase di prevendita. Questo progetto mira a migliorare l’efficienza della rete Bitcoin, offrendo transazioni rapide e commissioni basse grazie a una nuova architettura Layer-2 compatibile con il sistema Solana. Le sue caratteristiche innovative potrebbero posizionarlo come uno degli asset più promettenti nel panorama delle criptovalute.