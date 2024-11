Bitcoin a Nuovi Massimi: Tesla In Crescita del 9%

Sui mercati finanziari non si arrestano i cosiddetti Trump Trades, che consistono in acquisti di beni che potrebbero beneficiare della seconda amministrazione di Donald Trump. Uno di questi è il Bitcoin, che ha raggiunto un nuovo record, segnando un aumento del 5% e attestandosi a 83.200 dollari. Anche il dollaro sta guadagnando terreno, in parte perché gli investitori si aspettano che le politiche promesse possano far risalire l’inflazione, mantenendo elevati i tassi d’interesse. Attualmente, un euro vale 1,0635 dollari, registrando un valore minimo dal luglio precedente.

Nel mercato azionario, Tesla, guidata da Elon Musk, continua ad essere protagonista con un incremento del 9% all’apertura di seduta. Gli indici di borsa a Wall Street mostrano un significativo aumento del Dow Jones, che guadagna l’1,16%, mentre il Nasdaq, focalizzato sui titoli tecnologici, si ferma a +0,15%. L’S&P500 si posiziona in mezzo, con un incremento dello 0,90%.

In Europa, i mercati sono in crescita, ancorando le performance a un andamento migliore rispetto alla settimana precedente. L’indice Ftse Mib di Milano è aumentato dell’1,57%, trainato da Leonardo, con un incremento del 4,33%, grazie alla sua partecipazione a un programma destinato allo sviluppo di jet da combattimento in Gran Bretagna. Tuttavia, Moncler ha registrato il maggiore calo, scendendo dell’1,66%, influenzata da voci riguardanti una possibile offerta per l’acquisto della britannica Burberry.

In sintesi, i mercati stanno vivendo un periodo di turbolenza e dinamismo, con investimenti orientati verso beni e azioni che possano trarre vantaggio dall’arrivo di nuove politiche economiche. La situazione del dollaro e del Bitcoin riflette le aspettative degli investitori verso un possibile cambiamento nell’economia. Mentre alcune aziende, come Tesla e Leonardo, stanno beneficiando di sviluppi positivi, altre, come Moncler, si trovano a fronteggiare pressioni negative. La continua evoluzione di questo panorama economico suggerisce un costante monitoraggio da parte degli attori del mercato.