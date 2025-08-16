Bità AI Collection: il ritorno della musica dimenticata

Giuseppe Maria Bità lancia un nuovo progetto musicale chiamato “Bità AI Collection”, che porta alla luce oltre trenta brani inediti creati tra gli anni ’80 e ’90. Questo progetto, che segna la celebrazione di quattro decenni di carriera, utilizza l’intelligenza artificiale per dare nuova vita a composizioni che erano rimaste inedite per anni.
La prima canzone, “Alessandro”, è stata rilasciata su diverse piattaforme digitali. Negli anni ’90, Bità cercava di condividere il suo lavoro con case discografiche, inviando cassette e CD, ma non ricevette mai risposte. Ora, grazie alla tecnologia, queste opere possono finalmente essere ascoltate.
“Bità AI Collection” mantiene gli arrangiamenti originali di Bità, mentre le voci generate dall’AI possono interpretare per la prima volta brani mai cantati da artisti. Bità ha dichiarato di essere in una fase della vita artistica differente e di non voler cantare più quelle canzoni, ma desidera che vivano attraverso altre voci.
L’obiettivo del progetto è quello di presentare queste canzoni a un artista dal vivo, affinché possa reinterpretarle e portarle al pubblico con autenticità. L’intelligenza artificiale funge da ponte per far emergere queste melodie dall’ombra.
Questo progetto riflette anche un cambiamento personale per Bità, che ora è un cantautore cristiano. Desidera rendere omaggio al suo passato creativo senza trascurare la sua nuova identità artistica. “Bità AI Collection” si propone quindi come un archivio sonoro che riporta in vita le melodie del passato, in attesa di un interprete capace di darle nuova espressione.
Scopri tutti i gadget e le offerte a tempo su Amazon. Non perdertele! 🔥