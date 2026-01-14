BIT 2026: il cineturismo

Il viaggio nasce sempre più spesso davanti a uno schermo, grazie al fenomeno del cineturismo, che prende forma attraverso film, serie TV e piattaforme di streaming. Questo fenomeno non è più una tendenza emergente, ma un fenomeno strutturale che orienta immaginari, desideri e scelte di viaggio. I luoghi vengono resi riconoscibili, desiderabili e memorabili, trasformandoli in destinazioni.

Il cineturismo intercetta un cambiamento profondo nei comportamenti dei viaggiatori, che cercano esperienze capaci di farli “entrare” nelle storie viste sullo schermo. Non si tratta solo di visitare un luogo, ma di viverne l’atmosfera, riconoscerne i paesaggi e camminare dentro un racconto già familiare. Questo processo emozionale ha effetti concreti sui flussi turistici.

La Thailandia è un esempio di come il cineturismo possa accendere l’attenzione internazionale su destinazioni come Koh Samui, trasformandole in icone contemporanee del turismo esperienziale. Anche in Italia, il cineturismo sta avendo un impatto significativo, con serie TV che contribuiscono a costruire nuove immagini del Paese, come ad esempio “Le indagini di Lolita Lobosco” che mostra una Bari vivace e mediterranea.

La BIT 2026, la fiera internazionale del turismo, intercetta questo fenomeno per valorizzarlo in chiave professionale. Il Travel Makers Fest, cuore culturale della manifestazione, esplora come il cineturismo possa essere una leva di marketing territoriale, capace di costruire posizionamento e ottimizzare flussi e stagionalità, generando valore lungo la filiera del turismo.