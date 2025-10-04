17.9 C
Bistecca alla Fiorentina: il turismo enogastronomico in Toscana

Da StraNotizie
Bistecca alla Fiorentina: il turismo enogastronomico in Toscana

Un accordo importante è in arrivo per valorizzare la Bistecca alla Fiorentina come attrazione turistica per la Toscana. Sarà siglato tra l’Accademia della Fiorentina, creata per promuovere i valori enogastronomici e culturali di questo celebre piatto, e Vetrina Toscana, un progetto della Regione e Unioncamere volto a potenziare il turismo enogastronomico.

L’annuncio è stato fatto da Leonardo Marras, assessore regionale all’Economia e commercio, durante un evento presso il Collemassari Wine Relais, situato nella tenuta maremmana di Montecucco. Questo accordo rappresenta un passo importante in un percorso già avviato, che ha visto la Bistecca alla Fiorentina entrare nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

L’obiettivo finale è ottenere il marchio di Specialità tradizionale garantita (Stg), che offre una tutela a metodi produttivi e lavorazioni storiche. Un dossier in questo senso è stato presentato ufficialmente a Bruxelles, illustrando come la certificazione Stg non sia solo una formalità, ma un mezzo fondamentale per proteggere e promuovere la cultura gastronomica toscana.

L’assessore ha sottolineato l’importanza della provincia di Grosseto, rinomata per l’allevamento della razza Maremmana, che rappresenta un’autentica espressione della tradizione bovina della regione. La volontà è quindi quella di far emergere la Bistecca alla Fiorentina non solo come piatto, ma come elemento centrale della narrativa di una Toscana viva e riconoscibile.

