BISSELL SpotClean ProHeat: Pulitore Tappezzeria e Moquette

BISSELL SpotClean ProHeat Advanced Carpet and Upholstery Cleaner, Upholstery Washer, 1125W Engine, Triple Stubborn Stain Cleaner, Multi-Surface Compact, Filaire, 3924N

BISSELL SpotClean ProHeat Advanced: Il Pulitore Portatile Ideale

Scopri l’efficacia del BISSELL SpotClean ProHeat Advanced, un pulitore portatile progettato per affrontare le macchie più ostinate su tappeti e tessuti. Grazie alla tecnologia ProHeat, questo dispositivo riscalda attivamente l’acqua fino a 59°C, garantendo risultati straordinari anche nelle zone più frequentate della tua casa.

Pulizia Efficiente e Pratica

Non solo è dotato di una potenza di aspirazione costante di 16.000 Pa, ma offre anche un’eccezionale versatilità. Puoi scegliere di utilizzare il riscaldamento per le macchie più difficili o disattivarlo quando non è necessario.

Ulteriori vantaggi includono:

**Cavo lungo 4.5 metri:** Permette di pulire facilmente scale, divani e interni dell’auto senza doverlo scollegare.

**Serbatoi separati:** Con un design a doppio serbatoio (0.9L / 0.8L), l’acqua pulita e quella sporca rimangono separate, facilitando ricariche e pulizie successive.

Ideale per Ogni Necessità

Questo pulitore è perfetto anche per le case con animali domestici, in grado di rimuovere impronte e macchie di urina senza fatica. Con l’accessorio HydroRinse incluso, puoi facilmente pulire il tubo dopo ogni utilizzo, garantendoti un apparecchio sempre pronto all’uso.

Un Acquisto da Non Perdere

Leggero e maneggevole, il BISSELL SpotClean ProHeat Advanced è la scelta intelligente per chi cerca un pulitore portatile affidabile e potente. Non aspettare oltre: rendi la tua casa pulita e accogliente con un solo acquisto!