BISSELL SpotClean ProHeat: Pulitore Portatile per Tappeti e Tappezzeria con Tecnologia HeatWave e Potente Motore da 330W

RIMOZIONE EFFICACE DELLE MACCHIE: Il BISSELL SpotClean ProHeat con motore da 330 W e tecnologia Heatwave elimina sporco e macchie ostinate. Ideale per casa e auto. Livello di rumore: 74 dB

SOLUZIONE DI PULIZIA VERSATILE: Lo SpotClean ProHeat dispone di un tubo lungo 1,5 m per aree difficili da raggiungere in casa e sui sedili dell’auto. Pratico ed efficiente

TECNOLOGIA A DOPPIO SERBATOIO: Facile riempimento e svuotamento grazie ai serbatoi dell’acqua rimovibili. Pulizia con acqua pulita, mentre sporco e polvere vengono raccolti separatamente

TEMPERATURA COSTANTE DELL’ACQUA: Grazie alla tecnologia Heatwave, la temperatura dell’acqua rimane costante durante tutto il processo di pulizia. Per una pulizia continua

RISULTATI OTTIMALI: Combina lo SpotClean ProHeat con le formule di pulizia Bissell 1087N, 1086N, 1089N e 1078N per ottenere i migliori risultati su varie superfici

PULIZIA PROFONDA PER MACCHIE OSTINATE: Utilizzare l’accessorio speciale per rimuovere efficacemente anche lo sporco più incrostato. Soluzione di pulizia professionale per risultati completi

SCARICA IL MANUALE DELL’UTENTE: Scorri alla sezione “Guide e documenti del prodotto” nella pagina del prodotto e scarica il manuale. Sfrutta al massimo tutte le funzioni