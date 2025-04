Bissell SpotClean Pet Pro: Pulitore Professionale per Macchie e Tappezzeria, Ideale per Proprietari di Animali Domestici, Potente Motore da 750W

259,99€ - 232,00€

(as of Apr 06, 2025 05:00:42 UTC – Details )

Prezzo:





POTENTE PULIZIA: Il BISSELL SpotClean Pet Pro è un lavatappeti per macchie con motore da 750 W e un livello di rumore di 82 dB Ideale per la rimozione efficace dello sporco in casa e come aspirapolvere per auto

IDEALE PER ANIMALI DOMESTICI: Il tubo integrato da 1,5 metri combina una forte potenza di aspirazione, azione della spazzola e formule detergenti per rimuovere lo sporco incrostato e le macchie degli animali domestici

TECNOLOGIA A DUE SERBATOI: Serbatoi dell’acqua rimovibili, facili da riempire e svuotare. Il sistema a due serbatoi consente la pulizia con acqua pulita e lo stoccaggio separato di sporco e polvere

STRUMENTO PER MACCHIE: Spruzza, strofina e aspira lo sporco degli animali domestici e lo conserva in un serbatoio separato per un facile svuotamento

FORMULA DI PULIZIA: Usa SpotClean Pet Pro con le formule Bissell 1087N, 1086N, 1089N e 1078N per ottenere i migliori risultati di pulizia

SCARICA IL MANUALE D’USO: Scorri fino alla sezione “Guide e documenti del prodotto” nella pagina del prodotto e scarica il manuale per sfruttare al massimo tutte le funzioni