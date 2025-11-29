Bisonte Firenze cerca riscatto contro Bergamo

Il Bisonte Firenze gioca la sua ultima partita casalinga del girone d’andata contro Bergamo al Pala BigMat. Le bisontine vogliono tornare a far punti dopo tre sconfitte di fila, affrontando una diretta rivale come la squadra di Carlo Parisi, che è decima in classifica con 11 punti. La partita sarà preceduta da una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con le capitane delle due formazioni che leggeranno un messaggio e rilanceranno il numero verde nazionale gratuito 1522.

La gara vedrà anche alcuni ex giocatori e allenatori affrontarsi, come l’allenatore di Bergamo Carlo Parisi, che ha allenato Il Bisonte, e il vice Marcello Cervellin, che ha fatto parte dello staff di Firenze per otto anni. Le ex giocatrici Ailama Cesé Montalvo, Kendall Kipp e Denise Meli giocheranno per Bergamo. I precedenti tra le due squadre sono ventuno, con dodici vittorie per Il Bisonte e nove per Bergamo.

Il coach di Il Bisonte, Federico Chiavegatti, ha dichiarato che la partita sarà importante per tornare a giocare in casa e sistemare le cose che non hanno funzionato bene. Ha anche elogiato la squadra di Bergamo, che ha trovato la quadra e sta giocando bene. La formazione di Bergamo dovrebbe schierarsi con Chidera Eze in palleggio, Kendall Kipp come opposto e Ailama Cesé Montalvo e Michaela Mlejnková in posto quattro. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv.