Biscotti Jeera: Scopri i Sapori dell’India a Milano

Domenica 12 ottobre 2025, UpTown presenta un evento dedicato ai profumi e ai sapori dell’India, con un laboratorio per la preparazione dei biscotti jeera. Questi dolcetti indiani sono caratterizzati da una consistenza friabile e dal profumo del cumino, in grado di sorprendere sia adulti che bambini per il loro perfetto equilibrio tra dolcezza e spezie.

Cucinare insieme rappresenta un’importante occasione di condivisione e confronto, permettendo a genitori e figli di imparare gli uni dagli altri. Questo laboratorio non solo offre un’opportunità per divertirsi lavorando in squadra, ma crea anche ricordi speciali attorno ai fornelli.

L’evento si svolgerà dalle 16.30 alle 17.30 presso il Ristorante Mare Culturale Food Hub, situato in via Pasolini 3 a Milano. È dedicato a famiglie con bambini dai 4 ai 13 anni. Il laboratorio, organizzato dall’associazione culturale LopLop, è gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 351 6882106 o inviare un’email.