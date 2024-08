Biscotti in padella, la ricetta facile e veloce

Preparare i biscotti cotti in padella è davvero semplicissimo e, vista la base di pasta frolla, anche facile da personalizzare.

Voglia di dolce ma dovete fronteggiare il carobolletta? Oppure, più semplicemente, pensate che non sia il caso di accenderlo per cuocere qualche biscotto? Ecco a voi la soluzione salvavita: i biscotti in padella. Perfetti per la colazione o la merenda, si ottengono a partire da una base di pasta frolla.

Per questo sono molto semplici da personalizzare non solo nelle forme, scegliendo coppapasta diversi in base all’occasione, ma anche aromatizzando l’impasto o scegliendo altre ricette della pasta frolla. Un’idea semplice ma molto d’effetto ad esempio potrebbe essere realizzare una sorta di biscotto occhio di bue.

biscotti in padella

Come preparare la ricetta dei biscotti in padella

Riunite in una ciotola la farina, lo zucchero, il sale e la vanillina, dando una mescolata veloce. Incorporate poi il burro ben freddo e tagliato a tocchetti e impastate fino a ottenere un composto sbriciolato, proprio come si è soliti fare con la pasta frolla. In ultimo unite l’uovo e finite di impastare formando un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo in frigorifero per almeno un’ora. Stendete la frolla tra due fogli di carta forno fino a raggiungere mezzo centimetro di spessore. Ricavate poi le vostre formine e preparatevi alla cottura. Scaldate una padella antiaderente a fiamma alta per 3 minuti. Adagiate poi i biscotti e abbassate la fiamma al minimo, cuocendoli circa 5 minuti per lato. Mano a mano che sono pronti trasferiteli su una gratella a raffreddare. A piacere decorate con una spolverata di zucchero a velo.

Se cercate un altro modo veloce di preparare i biscotti, ecco la nostra ricetta collaudata dei biscotti in friggitrice ad aria.

Conservazione

I biscotti in padella si mantengono in una scatola di latta fino a una settimana.