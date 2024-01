Biscotti al mandarino (morbidi e profumatissimi) la Ricetta perfetta

I Biscotti al mandarino sono dei dolcetti squisiti e senza burro a base di farina, mandorle, uova, zucchero, buccia e succo di mandarini. Piccole palline ricoperte di zucchero che in forno si crepano in superficie diventando croccanti fuori e morbidi dentro! Una bontà al profumo di agrumi irresistibile!

la Ricetta velocissima si realizza in 10 minuti proprio come i Biscotti al limone e quelli all’arancia, che tanto avete amato! Si mescola tutto in ciotola e poi si formano le palline con le mani. Unica attenzione, mi raccomando il riposo in frigo, indispensabile per avere la superficie craquelè .

I Biscotti al mandarino sono perfetti da preparare in autunno e inverno quando i mandarini freschi sono di stagione ; non solo per una merenda pomeridiana, davanti ad un buon latte a colazione o da sgranocchiare come dessert dopo pasto. Dal momento che si conservano per tanto tempo, insieme ai Biscotti di Natale, Pan di zenzero e gli strepitosi Biscotti al cioccolato, sono ideali da impacchettare e regalare per le Feste natalizie!

Se amate i mandarini provate anche:

Ricetta Biscotti al mandarino

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 15 minuti 25 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 332 Kcal

Ingredienti

Quantità per circa 40 pezzi 280 – 290 gr di farina ’00

60 gr di zucchero semolato + 3 cucchiai

90 ml di olio di semi (che potete sostituire con 100 gr di burro morbido)

buccia grattugiata di 2 mandarini

buccia grattugiata di 1/2 limone

succo di 2 mandarini

1 uovo

1 cucchiaino di lievito per dolci

vaniglia (in polvere, in bacca o estratto)

150 gr di zucchero a velo per rotolare i biscotti

Procedimento