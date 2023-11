Biscotti al cocco veloci e facilissimi (solo 3 ingredienti!)

I Biscotti al cocco sono dei dolcetti veloci e facilissimi con soli 3 ingredienti: farina di cocco, albumi e zucchero! Bastano 10 minuti per preparare l’impasto, 15 minuti di cottura in forno e sono pronti da gustare! Seguite questa Ricetta e otterrete dei biscotti al cocco profumati, dalla consistenza morbida e chewy all’interno simile ai Ricciarelli grazie al cocco che regala umidità ; e delicatamente croccanti fuori come Meringhe. Insomma una bontà divina dalla facilità imbarazzante!

Ormai sapete quanto ami i dolci al cocco: dalla Torta soffice alle Palline fredde, Quadrotti morbidi, alla Crostata cremosa, vanno letteralmente a ruba! Questa volta ho voluto realizzare dei Biscotti, ancora più rapidi della classica Pasta frolla al cocco.

Detto fatto, il tempo di montare gli albumi, mescolarli con gli altri ingredienti viene fuori un impasto soffice, da cui si possono formare i biscotti con una sac a poche o due cucchiai ! da questa versione base potete realizzare dei golosi Biscotti al cocco e cioccolato aggiungendo all’impasto 50 gr di gocce.

Potete servirli al naturale oppure con una spolverata di zucchero a velo! Proprio come i Biscotti al burro e quelli di Frolla montata anche i Biscotti al cocco sono perfetti da servire per l’ora del te, merenda pomeridiana, a colazione con un latte caldo. Dal momento che si conservano per 1 mese, sono anche ideali da impacchettare e regalare per Natale! Essendo gluten free sono perfetti anche per celiaci proprio come i Biscotti senza glutine!

Ricetta Biscotti al cocco

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 15 minuti 25 minuti

Ingredienti

Quantità per circa 25 pezzi 120 gr di farina di cocco ( ovvero farina di cocco grattugiato o rapè)

2 albumi a temperatura ambiente

120 gr di zucchero semolato

1 bustina di vaniglia oppure vaniglia liquida o semi di 1 bacca ( facoltativo)

zucchero a velo per completare (facoltativo)

Procedimento