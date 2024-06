Bisciglia fa delle rivelazioni su Temptation Island: “Mi sono morso la lingua”

Ci siamo, domani sera su Canale 5 torneranno, i tentatori, le coppie, i falò e soprattutto le corna (sperando che ce ne siano) di Temptation Island. Per l’occasione Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale ha svelato alcuni retroscena sul programma di Maria De Filippi. Il conduttore ha dichiarato che se pensa a una single e a un fidanzato delle scorse edizioni gli vengono subito in mente Mirko Brunetti e Greta Rossetti, con il loro tatuaggio di coppia fatto pochi giorni dopo essersi conosciuti. Mentre il momento più emozionante per Bisciglia è stato il falò di confronto tra Emanuele e Alessandra (di Temptation Island 2015), che adesso sono sposati e hanno quattro figli. Filippo ha anche ammesso che in tutti questi anni si è più volte dovuto mordere la lingua pur di restare super partes.

Emanuele ed Alessandra sono l’unica coppia di #temptationisland che mi ha regalato le gioie. pic.twitter.com/HSz9qrSWZ0 — Karmen. (@njennasmeh) July 31, 2017

Bisciglia su Temptation Island: “Parecchie volte mi sono morso la lingua”.