18.8 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Animali

Bisceglie contro il Circo Bellucci: la battaglia per gli animali

Da StraNotizie
Bisceglie contro il Circo Bellucci: la battaglia per gli animali

Bisceglie accoglierà il Circo Bellucci, diretto da Emidio Bellucci, dal 19 al 29 settembre 2025. Lo spettacolo, pensato per adulti e bambini, vedrà la partecipazione di numerosi performer, alcuni di fama internazionale, e una varietà di animali, tra cui tigri, leoni, coccodrilli, cavalli, lama, elefanti e pony. Le tigri, in particolare, saranno le protagoniste, con una tigre bianca e una rosa, rendendo il circo l’unico in Italia a vantare una tigre rosa.

Tuttavia, l’arrivo del circo ha suscitato reazioni in città. Diverse persone e movimenti contro l’uso di animali nei circhi hanno espresso preoccupazione, sostenendo che ciò che per molti è intrattenimento rappresenta una sofferenza per gli animali. Un presidio è stato organizzato per domenica pomeriggio, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela degli animali.

Organizzatori come Chiara hanno ribadito che tigri, leoni ed elefanti non meritano di vivere in un ambiente circoscritto e sovrastimolante. Hanno sottolineato come il continuo spostamento tra vari luoghi possa compromettere seriamente il benessere degli animali, che necessitano di spazi più ampi e naturali.

Inoltre, è stato evidenziato come il circo possa influenzare negativamente l’educazione dei bambini, che potrebbero abituarsi all’idea che animali selvatici siano inesauribili oggetti di spettacolo. Si è sottolineato un problema di antropocentrismo, dove il benessere degli esseri viventi è relegato a secondo piano.

Tommy Di Pinto, un cittadino, ha ricordato il suo impegno per vietare i circhi con animali nella città, presentando una proposta formale alle autorità locali, ma non ha ricevuto risposte.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
La testimonianza di Vassallo sulla strage di Capaci
Articolo successivo
iBanPay rivoluziona la gestione fatture per PMI in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.