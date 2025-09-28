Bisceglie contro il Circo Bellucci: la battaglia per gli animali

Bisceglie accoglierà il Circo Bellucci, diretto da Emidio Bellucci, dal 19 al 29 settembre 2025. Lo spettacolo, pensato per adulti e bambini, vedrà la partecipazione di numerosi performer, alcuni di fama internazionale, e una varietà di animali, tra cui tigri, leoni, coccodrilli, cavalli, lama, elefanti e pony. Le tigri, in particolare, saranno le protagoniste, con una tigre bianca e una rosa, rendendo il circo l’unico in Italia a vantare una tigre rosa.

Tuttavia, l’arrivo del circo ha suscitato reazioni in città. Diverse persone e movimenti contro l’uso di animali nei circhi hanno espresso preoccupazione, sostenendo che ciò che per molti è intrattenimento rappresenta una sofferenza per gli animali. Un presidio è stato organizzato per domenica pomeriggio, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela degli animali.

Organizzatori come Chiara hanno ribadito che tigri, leoni ed elefanti non meritano di vivere in un ambiente circoscritto e sovrastimolante. Hanno sottolineato come il continuo spostamento tra vari luoghi possa compromettere seriamente il benessere degli animali, che necessitano di spazi più ampi e naturali.

Inoltre, è stato evidenziato come il circo possa influenzare negativamente l’educazione dei bambini, che potrebbero abituarsi all’idea che animali selvatici siano inesauribili oggetti di spettacolo. Si è sottolineato un problema di antropocentrismo, dove il benessere degli esseri viventi è relegato a secondo piano.

Tommy Di Pinto, un cittadino, ha ricordato il suo impegno per vietare i circhi con animali nella città, presentando una proposta formale alle autorità locali, ma non ha ricevuto risposte.