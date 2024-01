BIS, Carstens: inflazione potrebbe non tornare a livelli target così rapidamente

– “Negli ultimi due anni, le banche centrali hanno intrapreso l’inasprimento della politica monetaria globale più ampio e sincronizzato dell’ultima generazione. Ora si intravede la fine di questa stretta eccezionale. La maggior parte delle banche centrali ha segnalato che i tassi ufficiali potrebbero aver raggiunto il picco”. Lo ha affermato Agustín Carstens, General Manager della Banca dei Regolamenti Internazionali, in un discorso a Basilea.

“Nel frattempo, l’attività economica è rimasta sorprendentemente resiliente, rafforzando la fiducia che le economie potrebbero essere pronte per uno scenario di soft landing, o almeno soft-ish”, ha aggiunto.

“Se ciò è vero, la lotta contro l’inflazione ha avuto un costo notevolmente basso in termini di minore crescita del PIL o maggiore disoccupazione – ha spiegato – Se nel 2021 avessi detto alla maggior parte degli economisti che le principali banche centrali avrebbero aumentato i tassi ufficiali di 5 punti percentuali, avrebbero previsto un impatto considerevole sull’attività economica, o addirittura una recessione. E, dati i livelli di debito già elevati e le vulnerabilità accumulate durante il periodo “low-for-long”, non sarebbe stato troppo inverosimile aspettarsi anche un aumento significativo delle insolvenze e dei fallimenti, o addirittura una crisi finanziaria“.

Cosa potrebbe far deragliare questo proverbiale atterraggio morbido?, si è chiesto Carstens. “La mia preoccupazione principale è che i tassi di inflazione potrebbero non tornare ai livelli target così rapidamente e con la stessa fermezza che la maggior parte dei previsori si aspetta – ha detto – Come è stato detto più volte, l’ultimo miglio potrebbe essere ancora il più difficile. È in questo contesto che, mentre le banche centrali hanno svolto il loro lavoro inasprendo la politica monetaria e frenando la domanda aggregata, lo stesso non si può dire per la politica fiscale”.