Birra artigianale in Calabria

Il panorama imprenditoriale calabrese si arricchisce di un nuovo progetto che mira a coniugare innovazione, filiera agricola e turismo esperienziale. Il 20 dicembre, a Scalea, aprirà ufficialmente il Birrificio/Tap Room di Birra Cala, un nuovo hub che si presenta come un polo d’innovazione per l’Alto Tirreno cosentino.

L’iniziativa di Birra Cala, nota per la sua produzione artigianale, segna una nuova fase nel percorso dell’azienda, con l’obiettivo di creare uno spazio in cui la produzione si incontra con la cultura del territorio e l’ospitalità. L’inaugurazione è fissata per sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 16:00, presso lo Showroom Birra Cala, in via Menestalla a Scalea.

L’evento è destinato a giornalisti, creator e operatori del settore e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e regionale. Il programma prevede momenti istituzionali, talk tematici e si concluderà con una degustazione aperta ai partecipanti. Punto centrale della giornata inaugurale sarà il talk intitolato “Imprenditoria, Agricoltura & Turismo: la birra artigianale come risorsa per il territorio”.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, esperti del settore agroalimentare, professionisti del turismo esperienziale e figure di spicco del panorama creativo calabrese. Antonio De Caprio, CEO di Birra Cala, ha sottolineato l’intenzione che sta alla base del nuovo progetto: «Questo nuovo spazio nasce con l’intenzione di valorizzare le energie positive della Calabria e di offrire un luogo d’incontro in cui imprese, comunità e territorio possano crescere insieme».