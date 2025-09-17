23.4 C
Da StraNotizie
Birkin Tree in concerto a Genova: magia irlandese da non perdersi

I Birkin Tree, riconosciuti come la principale band italiana di musica irlandese, si esibiranno a Genova, portando la loro energia e raffinatezza. L’evento si svolgerà domenica alle 17:30 nel suggestivo Chiostro medievale del Museo Diocesano, un ambiente che riflette la storia millenaria della città.

Il concerto è parte del Festival “Musica nei Castelli di Liguria”, giunto alla sua 35° edizione, organizzato dall’Associazione Musicale Corelli di Savona, con il supporto della Regione Liguria e della Fondazione De Mari.

Nel corso della loro carriera, i Birkin Tree hanno tenuto oltre tremila concerti in Italia, Irlanda, Europa e Canada. Hanno partecipato a festival rinomati in Irlanda, come il Feakle Festival e il Glencolumbkille Festival, e sono stati trasmessi dalla RTE, la Radio Nazionale Irlandese. Hanno inoltre fatto numerose apparizioni su canali radio e televisivi italiani, tra cui RAI e TELE +, contribuendo a diffondere la loro musica.

La loro musica ha raggiunto ascoltatori in molte nazioni, tra cui Germania, Francia e Stati Uniti, grazie anche alle collaborazioni con artisti di rilievo dell’Irlanda, come Martin Hayes e Niamh Parsons.

Fabio Rinaudo e Daniele Caronna, fondatori della band, hanno partecipato nel 2008 alla tournée italiana dei Chieftains e nel 2021 si sono esibiti nei “Concerti del Quirinale”, offrendo un concerto trasmesso in diretta. Nel 2025, si prevede un concerto registrato per la Radio Svizzera Italiana e una nuova esibizione al Ravenna Festival, uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

